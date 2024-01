Les Californiens adorent la vie texane, se vante le maire de Dallas. Voici pourquoi.

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Le maire de Dallas, Eric Johnson, n’est pas surpris que tant de gens déménagent au Texas. Omar Vega/Getty Images

Le Texas est le deuxième État le plus populaire du pays où s’installer.

Eric Johnson, le maire de Dallas, a vanté son appel à Davos, en Suisse, cette semaine.

Il a cité des logements relativement abordables et une vie gratuite, propre et de haute qualité comme deux des atouts du Texas.

Les gens ne devraient pas jouer avec le Texas.

Il suffit de regarder sa domination : le Texas est le deuxième État le plus populaire où déménager, derrière la Floride.

Au cours des dernières années, des centaines de milliers de transplantés ont été transférés au Texas – attirés en partie par sa réputation pour un coût de la vie moins cher et des opportunités d’emploi abondantesqui ont contribué à propulser son économie vers parmi les plus forts au monde.

Le maire de Dallas, Eric Johnson, a déclaré à Business Insider lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, que deux choses incitent constamment les Américains à s’installer dans cet État.

Il a déclaré que les nouveaux arrivants sont attirés par le coût relativement moins élevé des maisons et d’autres produits essentiels. De plus, les transplantations en provenance de Californie visent en grande partie à améliorer la qualité de vie.

“Les gens quittent la Californie pour s’installer au Texas en raison de notre politique et de notre culture”, a déclaré Johnson, qui en est à sa sixième année en tant que maire et a récemment changé de parti politique du démocrate au républicain. “Ils n’essaient pas de faire du Texas leur pays d’origine.”

Qui déménage au Texas, en chiffres

Plus de 668 300 personnes ont emménagé au Texas entre 2021 et 2022, selon le Tableau du Bureau du recensement de l’American Community Survey, ou ACS, données.

Plus de 102 400 de ces déménageurs je suis venu de Californiesuivis de 41 700 de Floride et de 30 900 de New York.

Le Texas, en particulier, attire les jeunes. UN Analyse BI de données au niveau individuel provenant de l’AEC 2022assemblé par l’Université du Minnesota Programme IPUMSa constaté que la plupart les gens déménagent au Texas sont des millennials – 40,5 % – et des Gen Zers – 29,9 %.

L’un des attraits du Texas est les maisons relativement abordables

Les maisons du Texas restent relativement abordable — un avantage lorsque les États-Unis les prix de l’immobilier se rapprochent de leurs plus hauts historiques.

“Le marché du logement à Dallas est très abordable pour les Californiens et les New-Yorkais”, a déclaré Johnson.

Pengyu Cheng, responsable de programme dans une entreprise technologique, a quitté San Francisco pour la banlieue d’Austin en 2021 après en avoir eu assez des prix élevés de l’immobilier et de l’atmosphère compétitive de la Bay Area.

À San Francisco, Cheng et sa femme ont loué un appartement de deux chambres pour 3 100 dollars par mois. Au Texas, le couple a acheté une maison à deux étages pour 825 000 $, ce qui, selon eux, représente une fraction de ce qu’elle aurait coûté en Californie.

« Chaque fois que nous regardions Redfin ou lisions un article sur les prix médians de l’immobilier, c’était la même histoire : le marché immobilier devenait tout simplement plus cher », avait précédemment déclaré Cheng, 40 ans, à BI. “Nous sommes passés d’un petit appartement à une maison de plus de 3 300 pieds carrés avec un bureau et une aire de jeux pour notre fils.”

L’analyse par BI des données du recensement montre qu’environ 70 % des personnes qui déménagent au Texas sont des locataires, tandis que 30 % sont propriétaires. Rapports BI précédents suggère que l’abordabilité du logement est une priorité pour bon nombre de ces déménageurs. En 2022, le prix moyen des maisons dans l’État pour ceux qui emménagent était de 451 568 $, inférieur à la moyenne nationale de 493 000 $, selon les données du recensement.

Mais l’afflux de nouveaux arrivants dans l’État a conduit à des niveaux plus élevés prix des maisons et impôts fonciers — surtout dans les grandes zones métropolitaines comme Dallas et Austin. Cela a rendu le logement moins abordable pour de nombreux habitants, ce qui a amené certains résidents du Texas à, à leur tour, déménager eux-mêmes vers des États plus abordables.

Johnson a rappelé à BI que tous les coûts de logement sont relatifs : “Quand vous parlez de” vivre cher à Dallas “, vous comparez Dallas au Dallas d’antan.”

Johnson a déclaré que la construction de davantage de logements – en particulier à Dallas – était cruciale pour maintenir les logements relativement bon marché. Il espère faciliter l’obtention de permis de construire pour les constructeurs d’habitations.

“Il faut encourager le secteur privé à construire davantage de logements”, a-t-il déclaré. “Parce qu’en ce moment à Dallas, ce n’est pas facile. Cela devrait être plus facile. Rendre le zonage moins compliqué – zoner davantage d’endroits pour la construction résidentielle et faciliter la construction.”

L’expression politique et les préoccupations en matière de sécurité motivent certains à s’installer au Texas.

Quelques déménageurs au Texas je l’ai dit à BI ils n’étaient pas toujours d’accord avec la politique des États qu’ils avaient laissés derrière eux et souhaitaient rejoindre des communautés ayant des perspectives similaires et une meilleure adéquation culturelle.

Johnson a déclaré que de nombreux transplantés estiment avoir une plus grande liberté d’exprimer leurs opinions politiques, ajoutant que de nombreux résidents se sentent également plus en sécurité dans des villes comme Dallas.

Il a déclaré que les résidents de Dallas ont bénéficié des investissements dans le service de police et dans les infrastructures, notamment de nouveaux trottoirs et des rues lisses.

“La différence entre Dallas et beaucoup de nos grandes villes concurrentes est que nous voulons laisser les entreprises et les résidents être la vedette du spectacle, pas le gouvernement”, a déclaré Johnson.

Il a ajouté que les nouveaux arrivants adoptent le Texas pour tout ce qu’il offre.

“Les Californiens sont les plus francs et les plus catégoriques sur la façon dont ils aiment leur nouvelle maison et sur le fait que ce qu’ils ont laissé ne leur manque pas du tout”, a-t-il déclaré.