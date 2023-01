Les calendriers de Starved Rock recueillent 3 244 $ pour l’amélioration du parc – Shaw Local

Pour la première fois, les calendriers Starved Rock se sont complètement vendus et les bénéfices ont permis de récolter 3 244 $ qui iront à la Starved Rock Foundation pour l’amélioration du parc.

Les calendriers Starved Rock ont ​​été créés par le photographe et vidéaste Matthew Klien il y a trois ans afin de redonner et de collecter des fonds pour soutenir le parc. Les calendriers incluent les jours fériés fédéraux, les événements du parc et les photos prises par les membres de la communauté locale.

Pour la première fois, les calendriers Starved Rock se sont complètement vendus et les bénéfices ont permis de récolter 3 244 $ qui iront à la Starved Rock Foundation pour l’amélioration du parc. (Réseau de nouvelles locales de Shaw)

Une remise de chèque a eu lieu dimanche au Starved Rock Visitor Center. Des membres de la Starved Rock Foundation ainsi que des propriétaires d’entreprises qui ont aidé à vendre des calendriers et des photographes qui ont contribué au projet étaient présents.

Paula Guttilla, d’Utica, a fait choisir son image d’Illinois Canyon pour la photo de septembre. Guttilla a déclaré qu’elle était une photographe autodidacte qui aimait la nature et possédait sa propre entreprise de photographie, Hatchet Canyon Photography. Elle a dit qu’elle était ravie d’apprendre que sa photo avait été choisie.

“J’étais ravi”, a déclaré Guttilla. “Faire partie de ce projet est merveilleux.”

Un autre photographe, Brian Gift, a fait choisir pour décembre son image de la route 71 en hiver. Gift a déclaré qu’il était un photographe amateur et qu’il avait utilisé l’appareil photo de son téléphone pour capturer l’image. Il a appris par des amis que sa photo avait été choisie.

“C’était vraiment excitant”, a déclaré Gift. “C’est un honneur d’en faire partie.”

Pam Grivetti, présidente de la Starved Rock Foundation, a déclaré que l’argent sera utilisé pour moderniser la salle de cinéma et le système de sonorisation du parc. Elle a dit que c’est une excellente activité pour ceux qui ne peuvent pas faire autant de randonnées et qu’elle offre un moyen d’en apprendre davantage sur l’histoire, la géologie et l’écologie du parc.

Les calendriers étaient les quatre premiers des cinq articles les plus achetés dans la librairie Starved Rock, a déclaré Grivetti. Elle a également déclaré que les dons importants de Klein dans le cadre du projet au cours des trois dernières années ont fait de lui l’un des principaux donateurs du parc.

“Cela a été un don tellement incroyable, et Matthew Klein est un gars tellement incroyable”, a déclaré Grivetti. “Il est vraiment incroyable et nous ne pourrions pas être plus ravis.”

Lors de la remise du chèque, Klein a remercié tout le monde d’avoir participé et d’avoir soumis une si grande variété de photos. Il a dit qu’il avait aimé les parcourir pendant le processus de sélection et voir la grande variété de points de vue.

La Starved Rock Foundation a été créée en 1991 et a collecté 400 000 $ pour le parc depuis 2003. Organisation distincte de la Starved Rock Country Community Foundation, la Starved Rock Foundation est une organisation bénévole qui gère des programmes de parc gratuits, des randonnées et des programmes éducatifs.

La fondation exploite également la boutique de cadeaux Starved Rock dans le centre d’accueil, où tous les bénéfices vont à l’infrastructure du parc ou aux programmes du parc.

La Fondation Starved Rock accepte les dons et les bénévoles. Les dons sont acceptés dans les boîtes de dépôt du centre d’accueil ou en ligne via PayPal à https://www.paypal.com/paypalme/starvedrockIL. Les bénévoles intéressés peuvent envoyer un courriel à starvedrockfoundation@gmail.com pour plus d’informations.