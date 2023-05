Les calendriers d’acquisition signifient qu’un match 401 (k) peut prendre des années à posséder

Dans certains cas, ils doivent travailler dans une entreprise au moins six ans avant que les fonds ne leur reviennent. Ils risquent de perdre une partie de l’argent et des revenus de placement s’ils partent tôt.

Selon l’enquête PSCA, plus de 44 % des plans 401 (k) offrent l’acquisition complète immédiate d’un match d’entreprise. Cela signifie que le travailleur possède tout le match immédiatement, ce qui est le meilleur résultat pour les épargnants. Cette part est en hausse par rapport à 40,6 % en 2012.

Les règles fédérales exigent une acquisition complète dans les six ans.

Par exemple, quelqu’un qui obtient 40 % d’un match de 5 000 $ peut repartir avec 2 000 $ plus 40 % de tout revenu de placement sur le match.

Les horaires gradués s’installent progressivement, à intervalles réguliers. Un épargnant avec un barème progressif de cinq ans détient 20 % après la première année, 40 % après la deuxième année et ainsi de suite jusqu’à atteindre 100 % après la cinquième année.

Selon l’enquête PSCA, près de 30 % des plans 401 (k) utilisent un calendrier gradué de cinq ou six ans pour leur correspondance avec l’entreprise. Cette formule est plus courante chez les petites et moyennes entreprises.

Les horaires d’acquisition ont tendance à être fonction de la culture de l’entreprise et de la philosophie des cadres supervisant le régime de retraite, Ellen Lander, directrice et fondatrice de Renaissance Benefit Advisors Group, basé à Pearl River, New York, a précédemment déclaré à CNBC.

De plus, il existe des cas dans lesquels un travailleur peut devenir 100% acquis quelle que soit la durée de son mandat.

Par exemple, le code fiscal a besoin l’acquisition complète une fois qu’un travailleur atteint «l’âge normal de la retraite», comme le stipule le plan 401 (k). Pour certaines entreprises, cela peut être 65 ans ou avant.

Certains régimes offrent également une acquisition complète en cas de décès ou d’invalidité.