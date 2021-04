« Vous êtes beaucoup plus susceptible de coaguler à cause du vrai virus Covid-19, qui représente environ 1 personne sur 20 hospitalisée ou même 1 sur 100 en convalescence à la maison. C’est beaucoup plus probable », a-t-elle ajouté sur « Squawk on the Street ». citant des données d’un groupe industriel Thrombose Canada .

« Pour l’instant, je ferais attention à l’une de ces théories du complot et encore une fois à la panique », a déclaré Parikh, un professeur adjoint de clinique au département de médecine de la NYU Grossman School of Medicine.

Parikh, allergologue et immunologiste basé à New York, a travaillé comme enquêteur pour d’autres essais de vaccins Covid, y compris Pfizer.

Les commentaires de Parikh sont intervenus quelques heures après que la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention aient demandé aux États de cesser temporairement d’administrer le vaccin de J & J après que six femmes aux États-Unis qui l’ont reçu aient développé un trouble rare mais grave de la coagulation sanguine. L’un des destinataires est décédé et un autre est dans un état critique.

Près de 7 millions de personnes ont reçu le vaccin J&J. Il n’y a aucun autre cas connu à côté des six signalés par les organismes de réglementation fédéraux de la santé. Le vaccin J&J utilise un système d’administration d’adénovirus. Un adénovirus est un type courant de virus qui provoque généralement des symptômes légers du rhume.

Lorsqu’on lui a demandé si le vaccin de J & J pourrait encore être administré aux Américains pendant que les six cas connus de caillots sanguins sont étudiés, Parikh pense qu’il est préférable de les arrêter pour le moment.

« Ils ne révoquent pas l’autorisation d’utilisation d’urgence. Ils ne disent pas que c’est un mauvais vaccin. Les pauses sont tout à fait normales », a-t-elle expliqué. «Au fur et à mesure que nous vaccinerons plus de personnes – des millions contre des dizaines de milliers dans les essais cliniques – ces pauses se produiront. Je pense qu’elles sont la bonne décision, de cette façon nous savons avec certitude qu’il est sûr d’aller de l’avant.

Cependant, Parikh a déclaré qu’en regardant « une vue d’ensemble » sur la base des informations actuellement disponibles, « les avantages l’emportent encore largement sur les risques de cette vaccination ».

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré aux journalistes mardi qu’il n’y avait pas eu de « signaux d’alarme » provenant des vaccins à deux doses de Pfizer ou Moderna. Ces deux inoculations, les seules autres autorisées pour une utilisation d’urgence aux États-Unis, utilisent une nouvelle approche des vaccins qui utilise du matériel génétique pour provoquer une réponse immunitaire.