Les cahiers, stylos et plus Rocketbook bénéficient de 20 % de réduction lors de leur vente de rentrée scolaire

C’est la rentrée scolaire. Que vous soyez actuellement étudiant ou que vous cherchiez simplement des moyens intelligents d’ajouter de l’organisation et de la commodité à votre vie, investir dans un Rocketbook respectueux de l’environnement est une bonne idée. Les produits de l’entreprise sont réutilisables, ce qui peut vous faire économiser de l’argent à long terme et minimiser l’encombrement du papier. À l’heure actuelle, vous pouvez profiter de 20 % de réduction sur tout le site chez Rocketbook, ce qui vous aide à abandonner les vieux produits en papier et à vous procurer des options durables et réutilisables à moindre coût. Et si vous choisissez de vous approvisionner, vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 10 % sur les commandes de 99 $ ou plus.

Le Rocketbook Core est l’un de nos essentiels préférés pour la rentrée scolaire cette année. Il est conçu comme un cahier à spirale, et la plus grande des deux tailles coûte 37 $ – mais avec la remise appliquée, ce prix tombe à 30$ tout de suite. Et si vous souhaitez passer au premium RocketbookPro, qui coûte généralement 60 $, vous pourrez en acheter un pour seulement 48 $. Il existe également de nombreuses autres options qui valent la peine d’être consultées, notamment les Rocketbook Cloud Cards, qui peuvent vous aider à créer des fiches numériques pour étudier des mots de vocabulaire et d’autres notes. Le paquet de 80 ne coûte que 22 $ en ce moment, alors que le paquet de 40 est tombé à 16 $. Et maintenant jusqu’au 31 août, la livraison est gratuite, ce qui en fait le moment idéal pour vous procurer un (ou quelques) de ces produits astucieux.

Pour utiliser un agenda, un carnet ou une fiche Rocketbook, utilisez simplement l’un des stylos Pilot Frixion – vous pouvez en récupérer davantage avec celui-ci. paquet de 7 pour seulement 16 $ – puis numérisez-les avec l’application Rocketbook, disponible sur iOS et Android, et vos notes manuscrites seront numérisées et téléchargées pour vous sur un service cloud ou une adresse e-mail. Vos notes seront également consultables, ce qui est très pratique lorsque vous recherchez quelque chose de spécifique. Et lorsque vous avez terminé, humidifiez simplement le chiffon en microfibre et effacez la page pour pouvoir la réutiliser.