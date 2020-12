Les clients, qui sont pour la plupart d’âge moyen ou plus, ont cessé de venir par peur du virus, et avec les jeux interdits, les propriétaires de cafés ont vu leurs affaires diminuer. Même avant qu’un autre verrouillage n’entre en vigueur ce mois-ci, ils craignaient que le coronavirus ne mette en danger la survie de nombreux cafés, privant le pays d’un centre de la vie turque.

Jusqu’à la pandémie. Un verrouillage cette année a fermé des cafés à travers le pays, ainsi que des bars et des restaurants, et lorsque le gouvernement leur a permis de rouvrir en juin, il a interdit les jeux habituels, affirmant qu’ils augmentaient le risque de transmission virale.

«Chaque jour, je venais ici», a déclaré M. Suzme, 77 ans, un vendeur de textile à la retraite. «C’est notre deuxième maison. C’est un endroit que j’aime, je vois mes amis, je suis heureux et je joue à des jeux.

Pendant des années, Varan Suzme a fréquenté le Kiral Coffeehouse près de chez lui, où les hommes de son quartier d’Istanbul passaient des heures à bavarder, à siroter de minuscules tasses fumantes et à jouer au backgammon et aux cartes.

Réservé exclusivement aux hommes, le café turc est tout, d’un bureau de poste à un club social, alimenté par des tasses de café – ou de nos jours, à mesure que les goûts changent, du thé. Dans chaque quartier, des ruelles étroites d’Istanbul aux villes anciennes réparties dans tout le pays, c’est là que les hommes s’arrêtent sur le chemin du travail et du travail, où les retraités se rencontrent et échangent des potins, et où les partis politiques font campagne.

«Nos amis et jouer au backgammon nous manquent», a déclaré Mamuk Katikoy, 70 ans, lorsqu’il est venu au Kiral Coffeehouse, dans le quartier d’Istanbul de Yesilkoy, pour une interview récemment. «Je n’ai pas vu cet homme depuis huit mois», a-t-il dit en saluant un ami de 90 ans qui s’était également arrêté.