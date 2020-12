ISTANBUL – Pendant des années, Varan Suzme a fréquenté le Kiral Coffeehouse près de chez lui, où les hommes de son quartier d’Istanbul passent des heures à bavarder, siroter de minuscules tasses fumantes et jouer au backgammon et aux cartes.

«Chaque jour, je venais ici», a déclaré M. Suzme, 77 ans, un vendeur de textile à la retraite. «C’est notre deuxième maison. C’est un endroit que j’aime, je vois mes amis, je suis heureux et je joue à des jeux.

Jusqu’à la pandémie. Un verrouillage plus tôt cette année a fermé des cafés à travers le pays, ainsi que des bars et des restaurants, et lorsque le gouvernement leur a permis de rouvrir en juin, il a interdit les jeux habituels, affirmant qu’ils augmentaient le risque de transmission virale.

Les clients, qui sont pour la plupart d’âge moyen et à la retraite, ont cessé de venir par peur du virus, et avec les jeux interdits, les propriétaires de cafés ont vu leurs affaires diminuer. Même avant qu’un autre verrouillage n’entre en vigueur ce mois-ci, ils craignaient que le coronavirus ne mette en danger la survie de nombreux cafés, privant le pays d’un centre essentiel de la vie turque.