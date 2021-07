Les cadres supérieurs noirs de Walmart donnent de mauvaises notes à l’entreprise, selon un rapport

Walmart a vanté ses efforts pour recruter et promouvoir une main-d’œuvre diversifiée et financer un nouveau centre pour faire progresser l’équité raciale – mais le géant de la vente au détail devra peut-être d’abord convaincre ses propres superviseurs et gestionnaires noirs, selon un rapport de Bloomberg.

Une enquête interne de Walmart a révélé que de nombreux superviseurs, cadres supérieurs et directeurs noirs ont déclaré qu’ils ne recommanderaient pas l’entreprise à d’autres, selon Bloomberg, qui en a vu une copie.

Les employés interrogés ont déclaré qu’ils se heurtaient à des obstacles lorsqu’ils tentaient d’avancer dans leur carrière, tels que l’accès inégal aux opportunités de croissance et la gestion du favoritisme et de la politique interne. Les résultats, qui provenaient de 56 employés noirs de haut rang, ont été présentés aux membres de la haute direction de Walmart à la fin de l’année dernière, selon Bloomberg.

Certains employés étaient particulièrement critiques, selon le rapport Bloomberg. « Je suis ici depuis 10 ans et je n’ai jamais recommandé Walmart à une personne de couleur. J’ai recommandé à d’autres de partir », a déclaré un réalisateur noir. « Payer, avantages, pas mal – mais recommander ? JAMAIS. JAMAIS. »

Walmart a refusé de fournir une copie du rapport à CNBC. Il a déclaré dans un communiqué que l’enquête était une « recherche précoce » et qu’elle avait une « taille d’échantillon non scientifique et limitée ».

« L’embauche, le développement et la rétention de talents diversifiés sont une priorité absolue pour Walmart », a déclaré la société. « Bien que nous soyons fiers des progrès que nous avons réalisés, nous examinons toujours nos propres systèmes et processus avec un œil critique sur les moyens de faire encore plus. »

Walmart, comme de nombreuses autres grandes entreprises, s’est fait plus entendre sur son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion, en particulier après que le meurtre de George Floyd a déclenché des manifestations à travers le pays. Walmart et la fondation de l’entreprise ont promis 100 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre le racisme systémique et créer un Centre pour l’équité raciale. Elle a commencé à publier des rapports sur la diversité et l’inclusion deux fois par an au lieu d’une seule et a mis en place de nouveaux programmes de mentorat. Il a également créé des « réseaux de valeur partagée », des groupes dirigés par des employés pour étudier des sujets tels que la santé, la justice pénale et l’éducation et faire des recommandations à un comité dirigé par le PDG Doug McMillon.

L’enquête a été commandée par l’un de ces réseaux de valeurs partagées, selon Walmart.

Walmart est le plus grand employeur du pays avec environ 1,5 million de travailleurs. Les employés noirs représentent près de 21% de sa main-d’œuvre, un pourcentage plus élevé que la part de 13,4% des Noirs américains parmi la population américaine. Cependant, la représentation des employés noirs diminue aux échelons supérieurs de l’échelle de l’entreprise. Les employés noirs représentent environ 12% des employés au niveau de la gestion et 8% au niveau des officiers, selon le rapport 2020 sur l’équité et l’inclusion de Walmart.

Walmart a cependant déclaré qu’il bougeait l’aiguille. Sa représentation des femmes et des personnes de couleur a augmenté de 1,03% et 0,61%, respectivement, au cours de la dernière année, selon son rapport annuel. L’augmentation du nombre de personnes de couleur est due à une augmentation de près de 2% du nombre d’officiers noirs et afro-américains, a indiqué la société.