Les cadres supérieurs de Qantas invités à se porter volontaires comme bagagistes

Dans une récente note aux employés, Qantas a appelé les managers et les cadres à se porter volontaires au cours des trois prochains mois pour des tâches telles que le tri et la numérisation des sacs, leur déplacement des chargeurs à bande vers l’avion et la conduite de véhicules de transport de sacs – appelés “remorqueurs” – de l’avion au terminal. (Un permis de conduire en cours est requis, indique le mémo.)