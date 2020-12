Tout ce qui existe dans le monde de la mode n’est pas forcément acceptable pour l’homme ordinaire.Si vous êtes quelqu’un qui a été là, le dernier lancement de lunettes de la marque de mode de luxe Gucci, sorti plus tôt cette semaine, vous laissera plus perplexe.

La maison de couture italienne a récemment décidé d’inclure une inclusion plutôt originale et inhabituelle dans sa gamme de lunettes de soleil récemment lancée. Pour des raisons bien connues des créateurs, la marque appelle l’accessoire « lunettes de soleil inversées œil de chat » et oui, il est fait pour avoir l’air à l’envers, pour de vrai. Cela ne devrait pas sembler si inhabituel que les produits qui émergent du vaste monde de la mode, donnent souvent lieu à des questions de base telles que «Mais pourquoi?»

Voici comment Gucci décrit le produit à prix élevé: «Une version non conventionnelle des montures en œil de chat inspirées des années 50 et 60, ces lunettes de soleil sont présentées avec un design inversé qui crée un effet« à l’envers ». Les montures et les branches sont créées à l’aide de plusieurs couches d’acétate noir et blanc. Des détails floraux émaillés et un petit logo «Gucci» enrichissent encore le design. »

Le nouveau design de lunettes de soleil à l’envers de Gucci est venu pour un bâton, les utilisateurs de médias sociaux appelant les lunettes de soleil inhabituelles pour les mettre « mal à l’aise ». Les gens ne peuvent pas rester calmes et se moquent de la marque de mode haut de gamme pour le design des lunettes de luxe et son prix de vente – 470 £. Gucci a fait de son mieux pour attirer les acheteurs avec une livraison gratuite sous un jour. Cependant, les clients ne peuvent s’empêcher de se moquer du design bizarre de l’article.

La romancière américano-iranienne Porochista Khakpour a déclaré dans un tweet que le produit au prix de 755 dollars était d’environ Rs 56000 en monnaie indienne. Partageant une capture d’écran des nuances de créateurs du site de la marque de mode sur la plate-forme de micro-blogging, Khakpour a dit qu’elle avait compris que c’était une année difficile, mais a également demandé: « Gucci, pourquoi faisons-nous cela? »

Le tapage a continué à partir de ses tweets alors que le message est rapidement devenu viral, accumulant des milliers de likes.

Les personnes plutôt décontenancées par le design décalé des lunettes de soleil se sont tournées vers l’espace des commentaires.

Une personne a dit: « Regarder cela me met tellement mal à l’aise. » Un autre a plaisanté, « Ces designers sont mis en quarantaine et deviennent fous. » Certains ont souligné que le produit pourrait être « Inspiré par Dennis Taylor. »

Specsavers a répondu à l’un de leurs tweets originaux en écrivant: « J’espère que cela ne se fait pas. Cela coûtera des millions de dollars pour renverser nos magasins. »

Ils ont également pris une longueur d’avance et ont effectué quelques photoshopping pour les « réparer ».

Que pensez-vous de ces lunettes de soleil Inverted Cat Eye non conventionnelles de Gucci?