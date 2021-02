Les dirigeants de BACHELOR «réduisent» le temps d’écran de Chris Harrison pour le reste de la saison de Matt James, a déclaré une source en exclusivité au Sun.

En raison de l’hôte déshonoré étant au centre de la scandale de racisme en cours, le prochain Les femmes disent tout spécial risque d’être entièrement mis au rebut.

« Les producteurs travaillent actuellement avec les éditeurs pour réduire le temps d’écran dont Chris dispose pour les épisodes déjà filmés du reste de la saison de Matt », a déclaré une source au Sun.

L’informateur a poursuivi: «Ils se démènent pour faire changer l’épisode de lundi. Son rôle sera réduit au maximum, ce qui permettra encore à la saison de se dérouler.

«On a parlé de le retirer complètement de ce qui reste de cette saison, mais il est impossible de le sortir complètement avec la participation de Chris à des scènes cruciales à venir.

Matla saison historique de la première Black Bachelier était filmé en octobre dernier jusqu’en novembre et créée en janvier tandis que la WTA a été enregistrée début février.

La source a ajouté: «Ils ont déjà filmé Les femmes disent à tout de quoi Chris sera au centre. Il n’y a aucun moyen de le retirer de cela, il est presque tout le spectacle.

«Certains producteurs ont suggéré de ne pas diffuser l’émission spéciale, mais ABC ne le fait pas pour le moment.

« Il est également possible qu’ils utilisent une clause de non-responsabilité avant les épisodes restants indiquant que le réseau ne tolère pas ses commentaires et inclura un engagement à faire mieux avec la gestion du racisme dans et en dehors de l’émission. »

En règle générale, les femmes disent tout est diffusé la semaine suivant les dates de la ville natale – ce qui ferait de cette année la date du 1er mars.

La nouvelle vient comme la dernière série de coups à la carrière de plusieurs décennies de l’hôte autrefois bien-aimé.

Hier, The Sun a exclusivement rapporté que Manly Bands semble avoir abandonné Chris comme la société de bijoux a complètement nettoyé le chiffre de la télévision de TOUTES ses publicités.

Bandes viriles a fortement promu leur partenariat avec Chris, 49 ans, depuis leur lancement en octobre sur toutes les plateformes de médias sociaux et sur leur site Web.

Cependant, la star de télé-réalité a été complètement supprimée de CHAQUE portail en ligne à partir de jeudi.

Le site Web de l’entreprise, ainsi que ses pages Instagram, Twitter, Facebook et YouTube, ne mentionnent plus du tout Chris.

Sa collection de bagues de 24 pièces – qui s’est vendue entre 650 $ et 3500 $ – n’est également plus disponible à l’achat malgré la promotion de l’hôte il y a quelques jours à peine.

De plus, Procter & Gamble Co. a annoncé qu’elle envisageait de en utilisant les publicités Crest déjà filmées de Chris.

Un porte-parole a déclaré dans une déclaration à AdAge: «Nous sommes conscients des développements autour de Chris Harrison et de son rôle en tant qu’animateur de The Bachelor.

«Nous sommes en train de collecter plus d’informations sur ces circonstances afin de déterminer nos prochaines étapes.

«Nous sommes profondément déçus de ses propos, qui ne reflètent pas nos valeurs.»

Ajoutant aux répercussions, un épisode de Celebrity Wheel Of Fortune avec Chris a également été reporté et probablement complètement mis au rebut, a révélé en exclusivité The Sun.

Les fans ont réclamé Chris être renvoyé après avoir fait une série de Commentaires « inacceptables » en discutant avec l’ancien Bachelorette Rachel Lindsay à propos des problèmes de racisme de l’émission

Il a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour Rachael Kirkconnell, 24 ans, après photos refaites lui a montré assister à un Fête de la plantation «Old South» avec des liens profonds avec la Confédération en 2018.

Au cours de la conversation de 16 minutes, Chris a également continué à parler de l’ex Bachelorette et a affirmé que les problèmes de racisme étaient corrects en 2018 mais «pas en 2021» – tout en ajoutant qu’il «n’était pas la police réveillée».

Chris a annoncé qu’il «s’éloignait» indéfiniment de la série la semaine dernière et des sources ont déclaré au Sun qu’il était désormais probable qu’il «ne reviendra jamais».