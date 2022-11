Les cadres à revenu élevé devraient “adopter une modération salariale”, déclare Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a appelé les cadres à hauts revenus à “adopter une modération salariale” pendant la période actuelle de montée en flèche de l’inflation et de récession imminente.

Le Premier ministre a averti que des récompenses salariales généreuses au sommet de l’échelle salariale augmenteraient les pressions inflationnistes en alimentant une spirale prix-salaires.

M. Sunak s’exprimait alors que le gouvernement faisait face à la menace de grèves immobilisant la Grande-Bretagne cet hiver, les travailleurs, y compris les infirmières, votant pour une action revendicative en faveur des demandes d’augmentation pour suivre le rythme d’une inflation de 10%.

Dans une série d’interviews télévisées au sommet du G20 à Bali, M. Sunak a déclaré que c’était une “tragédie” que les travailleurs aient à se tourner vers les banques alimentaires, qui ont même été mises en place dans certains hôpitaux du NHS.

Mais il a déclaré que les augmentations de salaire allant jusqu’à 17% demandées par le Royal College of Nursing étaient “inabordables”.

Le gouvernement maintenant les salaires du secteur public en dessous de l’inflation, on a demandé à M. Sunak s’il fallait également limiter les salaires des dirigeants.

Il a déclaré à ITV: «Bien sûr, je dirais à tous les cadres d’adopter des restrictions salariales à un moment comme celui-ci et de s’assurer qu’ils s’occupent également de tous leurs travailleurs. Je dirais ça tout le temps.

«Bien sûr, dans une situation comme celle-ci, je suis sûr que les dirigeants de la plupart des entreprises réfléchiront à des accords salariaux pour la haute direction, pour leurs travailleurs et s’assureront qu’ils sont équitables.

“C’est ce à quoi tout le monde s’attendrait et je suis sûr que c’est ce que font la plupart des entreprises.”

Il a ajouté : « Je ne veux pas voir une spirale salaires-prix.

« Mais ce n’est pas à propos de moi. Il s’agit de ce qui est bon pour le pays, car si nous nous retrouvons dans une spirale salaires-prix, les personnes qui vont le plus souffrir sont les personnes aux revenus les plus bas et nous aurons encore cette conversation dans un an .”

M. Sunak a refusé de dire s’il payait des soins de santé privés, déclarant à ITV : « Je ne parlerais normalement pas des soins de santé que ma famille ou moi recevons, pour des raisons évidentes.

«Ce qui est important, c’est que nous ayons un NHS et un système de santé qui sont là pour les gens quand ils en ont besoin.

“Je pense que la plupart des gens apprécieraient que parler des soins de santé de sa famille ne soit probablement pas approprié.”