Les cadeaux sombres de Mark Rothko dans la ville lumière

Une exposition rétrospective spectaculaire à la Fondation Louis Vuitton a attiré des prêts du monde entier. Mais parmi les vedettes de l’exposition figurent neuf tableaux prêtés par la Tate, une suite toujours populaire d’œuvres tirées des peintures murales de Seagram. Initialement destinés à décorer le restaurant Four Seasons du bâtiment Seagram de New York sur Park Avenue, ces chefs-d’œuvre rectangulaires sombres et brumeux faisaient partie d’un projet ambitieux basé sur l’art. L’équipe de conception était dirigée par l’architecte germano-américain d’avant-garde Ludwig Mies van der Rohe.

La commande était si massive que l’artiste, dont l’étoile était ascendante au milieu des années 1950, a loué un gymnase au 222 The Bowery, un ancien YMCA, pour reproduire la vaste salle dans laquelle les œuvres étaient destinées à être accrochées. Les récits de ce qui a suivi des mois intensifs de peinture varient, mais si Rothko savait ou non à l’avance que le restaurant prestigieux n’attirerait que les convives les plus riches, après une visite sur place, il a développé des scrupules quant à son exclusivité et s’est retiré du projet.

Rouge sur marron et noir sur marron de Rothko. Photo : Kate Rothko Prizel et Christopher Rothko Noir sur marron (1958), l’une des 30 peintures murales Seagram de Mark Rothko. Photo : Kate Rothko Prizel et Christopher Rothko L’artiste en 1961. Photo : Kate Rothko/Apic/Getty

Lors d’un de ses nombreux voyages en Europe à la recherche des beaux-arts, il entra en conversation avec John Fischer, rédacteur en chef de Magazine Harper, qui a gardé une trace écrite de leurs échanges. Rothko a avoué ses réticences à peindre pour « un endroit où les salopards les plus riches de New York viendront se nourrir et s’exhiber ». Réchauffé par son thème, il a déclaré : « Je n’accepterai plus jamais un tel travail. En fait, j’en suis venu à croire qu’aucune peinture ne devrait jamais être exposée dans un lieu public. J’ai accepté cette mission comme un défi, avec des intentions strictement malveillantes. J’espère peindre quelque chose qui ruinera l’appétit de tous les fils de pute qui mangent dans cette pièce. Si le restaurant refusait d’afficher mes peintures murales, ce serait le compliment ultime.

Le restaurant n’a pas eu cette chance, car Rothko a abandonné les travaux et s’est mis à lui trouver de nouveaux logements. Sa relation affectueuse avec la Grande-Bretagne est née d’un respect pour l’art européen qui lui a valu plusieurs voyages outre-Atlantique. En Grande-Bretagne, il voit cet important héritage représenté dans les grandes collections nationales et, en 1968, il présente à la Tate la première des neuf toiles des peintures murales de Seagram. Son directeur de l’époque, Norman Reid, s’est ensuite rendu à New York pour discuter avec l’artiste des futurs cadeaux, et la séquence de neuf a été imaginée, un cadeau d’une valeur fiscale et artistique incalculable qui attire toujours les amateurs d’art du monde entier dans les galeries de la Tate.

À cette époque, les quais britanniques attiraient à la fois la navigation commerciale et les paquebots de croisière. La viande était importée de Nouvelle-Zélande et les bananes des Antilles ; Dans le luxueux Art Déco Ocean Terminal de Southampton, des passagers soigneusement habillés se sont rassemblés, prêts à rejoindre de nombreux bagages dans les cabines du QE2, lancé trois ans plus tôt. Mais les dockers des principales plateformes internationales du pays n’avaient jamais manipulé quelque chose de comparable aux caisses de peintures de Mark Rothko arrivées en février 1970.

Rothko avait déjà d’autres liens avec la Grande-Bretagne et, peut-être de manière surprenante, se déclarait un grand fan de Dickens et de Shakespeare. Il s’était lié d’amitié avec plusieurs artistes éminents de St Ives, restant avec l’artiste abstrait Paul Feiler au moment même où ses doutes à l’égard du projet Seagram grandissaient.

Il accueille à New York une succession d’artistes britanniques, dont Peter Lanyon, dont la mort le bouleverse profondément. Et il envisageait d’acquérir une chapelle désaffectée près de St Ives en vue d’en faire une galerie pour son propre travail.

Il pensait peut-être même aux peintures murales de Seagram à ce moment-là. En 1961, la Whitechapel Gallery organise la première exposition britannique du travail de Rothko, un énorme succès. L’artiste s’est montré exigeant sur les conditions du cadeau. Les peintures murales doivent être accrochées dans une pièce propre et à une faible hauteur du sol – et surtout pas à hauteur de tête, comme on le prévoit lorsqu’elles doivent être accrochées au-dessus de convives assis. Ils devraient être absorbés de près, non pas par les spectateurs qui se tiennent en retrait avec révérence, mais, idéalement, par les visiteurs de la galerie qui se dissolvent dans le tableau, incapables de se concentrer sur ses bords. Et les tableaux devraient partager une galerie avec les œuvres de JMW Turner, qu’il admirait aux côtés d’autres grands artistes européens. En tant que gardiens du legs Turner, cette dernière demande était facile à satisfaire. Initialement, une salle Rothko a été créée dans ce qui est aujourd’hui la Tate Britain, et avec le temps, ils ont été transférés à la Tate Modern, où ils sont généralement exposés, parfois avec un jeton Turner à proximité.

C’est la première fois depuis leur arrivée en 1970 que l’ensemble des œuvres est prêté. « La Tate est tellement investie dans ces œuvres », explique Gregor Muir, directeur de la collection art international de la Tate depuis 2016, qui entretient une relation aussi bien personnelle que professionnelle avec les peintures murales de Seagram, et qui trouve en elles une spiritualité qui signifie plus que l’irritation déclarée de l’artiste. «Quand j’étais étudiant en art dans les années 1980, j’allais dans la salle Rothko de l’ancienne Tate [today’s Tate Britain] et reste assis là pendant au moins une heure. Et d’autres faisaient de même ; certains écoutaient des Walkmans Sony… C’était une sorte d’espace culte. C’était un espace pour les gens qui ressentaient. « Le sens des œuvres est toujours flou, selon le lien spirituel que l’on entretient avec elles. Ils ont une sorte de divinité. Il y a chez eux quelque chose d’immersif. Ils sont cathartiques, curatifs et portent sur une spiritualité liée à notre sentiment de bien-être dans le monde.

Les neuf tableaux sont majoritairement dans des tons de rouge et de noir, palette privilégiée par l’artiste vers la fin de sa carrière, ayant connu de nombreuses évolutions et spectres de couleurs. Alors que son application distinctive de blocs de couleurs palpitants et aux bords en plumes est devenue une marque distinctive à la fin des années 1940, à cette époque, sa palette était composée de couleurs arc-en-ciel vives et complémentaires.

Plusieurs artistes new-yorkais du milieu du siècle ont rapidement repéré le potentiel des espaces démodés et indésirables. C’était là l’espace pour travailler à une échelle prolifique et colossale, et Rothko faisait partie de ceux qui voyaient grand. Il a développé une méthode d’application de la peinture qui rompait avec les conventions et que les connaissances de son fils Christopher et les techniques d’imagerie modernes ont contribué à révéler.

La pratique de Rothko consistait à préparer une toile de coton tendue avec un mélange de colle extraite de peau de lapin et d’un pigment de couleur de base. En séchant, ce fond s’est aplati et terni, et d’autres couches ont pu être appliquées, puis partiellement grattées, laissant apparaître des aperçus indéterminés de couleurs différentes, parfois semblables, quelque chose de contrasté, qui semblent flotter sous les yeux, impossibles à cerner sans l’ancre. d’une composition conventionnelle ou figurative. Certains associent les rouges sang des peintures choisies pour la Tate à la mort de l’artiste : il s’est suicidé dans son atelier le jour même de l’arrivée des peintures murales de Seagram en Grande-Bretagne. Mais aussi sombres que soient ses pensées, il y a aussi cette admiration constante pour l’histoire de l’art européen. Rothko lui-même a expliqué qu’il voulait créer quelque chose du poids oppressant de la bibliothèque laurentienne sans fenêtre de Michel-Ange à Florence. « J’ai été très influencé inconsciemment par les murs de Michel-Ange dans la salle des escaliers de la bibliothèque des Médicis de Florence », a-t-il expliqué. “Il a obtenu exactement le genre de sentiment que je recherche : il donne aux spectateurs le sentiment d’être enfermés dans une pièce où toutes les portes et fenêtres sont murées, de sorte qu’ils ne peuvent que se cogner la tête pour toujours contre le mur. »

Telles qu’elles sont exposées aujourd’hui, les peintures se trouvent effectivement dans un espace tamisé, mais pour de nombreux observateurs, la sensation n’est pas d’être piégé mais d’être soulevé. Trop sombre et les tableaux disparaissent ; trop lumineux et ils perdent leur luminosité intrinsèque.

“Vous devez avoir les bonnes proportions dans la pièce, mais vous avez besoin d’une certaine lumière”, explique Muir. “Vous devez trouver le point idéal où cette pièce ne fait plus qu’une.” L’interaction entre le tableau et l’espace qu’il occupe a été soulignée par leur prêt temporaire à Paris. “Je les ai vus juste avant qu’ils soient expédiés à Paris et dans leurs caisses, ils étaient devenus très terre-à-terre.”

Bien qu’influencées par les traditions artistiques forgées de ce côté-ci de l’Atlantique, c’est la première fois que les peintures murales de Seagram sont vues sur le continent européen. « Rothko voulait que son œuvre soit à côté de l’héritage de l’histoire de la peinture. Les gens oublient que Londres était considérée comme un refuge. En signe de protestation, il aurait pu les envoyer n’importe où – et cela aurait pu porter un coup dur aux musées américains.»

Muir estime que le retrait de Rothko de l’accord avec le restaurant Four Seasons démontre une position morale pas toujours vue aujourd’hui : « Cela nous rappelle à quel point il est important que les artistes maintiennent leur intégrité. Le monde de l’art aujourd’hui est infiniment plus commercial et plus mercantile.

Marc RothkoFondation Louis Vuitton, Paris jusqu’au 2 avril, après quoi les peintures murales Seagram seront à nouveau exposées à la Tate