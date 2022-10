Les cadeaux fiscaux du chancelier signifient des réductions de dépenses «douloureuses» de 60 milliards de livres sterling, prévient l’IFS

Kwasi Kwarteng doit revenir sur ses plans de réduction d’impôts ou imposer un coup d’austérité “sauvage” de 60 milliards de livres sterling aux services publics, ont averti des experts et des conservateurs rebelles.

La Grande-Bretagne est sur le point de connaître une récession jusqu’en 2024, obligeant le chancelier à abandonner ses cadeaux mini-budgétaires ou à procéder à une réduction “douloureuse” du secteur public de 15% afin de maîtriser la dette, a constaté l’Institute of Fiscal Studies.

Mais toute décision de réduire les services publics se heurtera à une opposition farouche de la part de certains députés conservateurs à la reprise du Parlement, faisant pression sur Liz Truss à la suite d’une conférence chaotique du parti et des troubles sur les marchés obligataires britanniques.

Un ancien ministre soutenant Sunak a déclaré L’indépendant: “Il n’y a aucun moyen que les députés conservateurs acceptent une austérité sauvage dans une crise du coût de la vie post-Covid. Liz s’est enfoncée dans un cul-de-sac.

Un autre ancien ministre, qui a soutenu Sunak dans la course à la direction, a déclaré L’indépendant que la chancelière “éprouvera de réelles difficultés à faire adopter des coupes dans les dépenses par le Parlement”.

“Je ne voterai pas pour eux et beaucoup de mes collègues non plus”, ont-ils ajouté.

L’ancien ministre a déclaré que M. Kwarteng n’avait pas préparé le terrain pour les réductions d’impôts du mois dernier ou pour l’austérité qui allait probablement suivre, ce qui, selon lui, éloignerait les électeurs surpris des conservateurs. L’obsession de la pureté idéologique avait précédé la planification politique.

“Jusqu’au mini-budget du 23 septembre, personne n’avait pris en compte la nécessité d’une réduction des dépenses”, a déclaré l’ex-ministre. « Ils n’ont jamais parlé de réduction des dépenses pendant la campagne à la direction de l’été. C’est comme s’ils avaient remporté le leadership sur un faux prospectus.

“Kwarteng a porté atteinte à sa crédibilité politique en intervenant si maladroitement”, a ajouté l’ex-ministre. “Il serait préférable pour lui d’annuler les réductions d’impôts maintenant plutôt que de réduire les services publics, mais cela ne suffira peut-être pas à racheter sa réputation.”

Le rapport de l’IFS conclut que la récession “prolongée” qui se profile signifie que la chancelière ne peut pas poursuivre les réductions d’impôts prévues sans être contrainte à des “réductions importantes et douloureuses des dépenses”.

“La chancelière ne devrait pas se fier à des prévisions de croissance trop optimistes ou à des promesses de réductions de dépenses non précisées”, a déclaré Paul Johnson, directeur de l’IFS. “Agir ainsi risquerait de priver ses plans de la crédibilité dont les événements récents ont montré qu’ils étaient si importants.”

Même si le gouvernement devait risquer une bagarre au sein de son propre parti et économiser 13 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années en augmentant les prestations en fonction de la croissance des salaires plutôt que de l’inflation, cela ne suffirait pas à combler l’écart des finances publiques, l’IFS trouvé.

M. Kwarteng devrait encore réduire de 15% tous les domaines de dépenses publiques, pas seulement la santé et la défense, a-t-il déclaré.

La chancelière fantôme, la députée Rachel Reeves, a déclaré: «Les travaillistes ont forcé ce gouvernement conservateur à faire demi-tour tout au long de la crise du coût de la vie et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire à nouveau pour les amener à annuler ce budget kamikaze désastreux. ”

L’analyse IFS fait suite à l’annonce du Trésor selon laquelle il présenterait les détails des plans économiques de M. Kwarteng et les prévisions indépendantes de l’Office for Budget Responsibility (OBR) de près d’un mois, au 31 octobre.

Cela signifie que les détails seront publiés avant la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre, prévue le 3 novembre.

Cela survient également alors que la Banque a intensifié son intervention pour calmer le marché de la dette publique britannique, alors que les coûts d’emprunt continuaient de grimper.

Les membres du comité de fixation des taux de la Banque ont accru la pression sur M. Kwarteng ces derniers jours avec des déclarations publiques soulignant leur confiance dans les prévisions claires de l’OBR pour élaborer la politique monétaire.

Si le gouvernement choisit d’illustrer sa discipline budgétaire en réduisant les dépenses plutôt qu’en annulant les réductions d’impôts, il risque un nouvel affrontement avec les syndicats sur fond de grèves croissantes.

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré : « Le Premier ministre a promis dans sa campagne à la direction qu’il n’y aurait pas de retour à l’austérité.

“Mais depuis qu’elle a pris ses fonctions, elle a fait les mauvais choix. Au lieu de protéger nos services, elle gaspille des milliards en réductions d’impôts pour les hauts revenus et les entreprises.

Elle a ajouté: «Un gouvernement responsable ferait de la reconstruction de nos services une priorité absolue après les dommages causés par l’austérité et la pandémie. Des services solides comme les écoles et les hôpitaux améliorent non seulement des vies, mais ils contribuent également à créer le type de croissance économique dont tout le monde peut profiter.

Ses paroles ont été reprises par la secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, qui a déclaré : « Le gouvernement a plongé ce pays dans le chaos économique et une fois de plus, on demande aux travailleurs d’en payer le prix.

« Nous savons que vous ne pouvez pas faire croître l’économie en détruisant des emplois, en supprimant les salaires et en réduisant les services dont dépendent des millions de travailleurs et leurs familles. Néanmoins, le gouvernement préférerait payer les réductions d’impôts sur les sociétés en dévastant nos écoles et nos hôpitaux.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: “Grâce à des réductions d’impôts et à des réformes ambitieuses du côté de l’offre, notre plan de croissance entraînera une croissance durable à long terme, qui conduira à des salaires plus élevés, à de plus grandes opportunités et à un financement durable des services publics.”

Ils ont ajouté que les détails des plans budgétaires attendus le 31 octobre montreraient que le gouvernement est “engagé dans la responsabilité budgétaire et fait en sorte que la dette diminue en proportion du PIB à moyen terme”.