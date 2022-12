Les cadeaux des enfants bosniaques à l’Ukraine évoquent les souvenirs des parents

Commentez cette histoire Commentaire

SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine – Dans les foyers et les écoles de Bosnie, les jeunes ont préparé en décembre des coffrets cadeaux qui, espèrent-ils, feront sourire leurs pairs vivant la guerre en Ukraine – tout comme de tels cadeaux l’ont fait pour beaucoup de leurs parents un il y a une génération. Répondant à un appel lancé par un petit musée de Sarajevo, des centaines d’enfants bosniaques ont déposé de petites boîtes contenant des vêtements chauds, des jouets, des bonbons et d’autres cadeaux simples à livrer aux enfants ukrainiens à temps pour le Nouvel An.

Pour les parents et les éducateurs qui les aident à choisir quoi envoyer, l’expérience a réveillé de rares souvenirs heureux de l’époque où ils recevaient la gentillesse d’étrangers tout en grandissant dans la peur constante de la mort.

“Quand j’ai dit à mon père que nous allions préparer des cadeaux pour les enfants en Ukraine, il m’a dit à quel point de tels cadeaux l’avaient rendu heureux (lui et ses amis) lorsqu’ils les avaient reçus”, pendant la guerre de Bosnie, a déclaré Sara Nur Spahic tout en aidant à l’étiquetage. les coffrets cadeaux pour l’Ukraine qui ne cessent de s’accumuler ces dernières semaines dans son école primaire de Sarajevo.

“J’espère que les enfants ukrainiens seront tout aussi heureux”, a ajouté le jeune de 11 ans.

Les forces serbes de Bosnie ont assiégé Sarajevo au début des années 1990, lors de l’éclatement sanglant de la Yougoslavie. Quelque 350 000 personnes ont été piégées, pendant 46 mois, dans leur ville, soumises à des bombardements quotidiens et à des attaques de snipers et coupées d’un accès régulier à l’électricité, à la nourriture, à l’eau, aux médicaments et au monde extérieur. Plus de 11 000 personnes, dont plus de la moitié étaient des civils, ont été tuées pendant le siège. D’innombrables autres ont été blessés.

Alors que de nombreux enfants à Sarajevo et ailleurs en Bosnie grandissent en écoutant les histoires de leurs parents sur une enfance passée à la guerre, ils sympathisent facilement avec leurs “amis inconnus” en Ukraine, a déclaré l’éducatrice chevronnée Elvira Velic-Muftic.

Les enfants de l’école primaire Savfet Beg Basagic à Sarajevo, où Velic-Muftic travaille comme conseillère scolaire, ont semblé lui donner raison.

“Je crois que recevoir ces cadeaux rendra les enfants (en Ukraine) beaucoup plus heureux parce qu’ils sauront que quelqu’un pense à eux”, a déclaré Asja Ibrahimovic, 11 ans, tout en aidant ses camarades de classe à trier par taille une pile de boîtes joliment emballées.

“Nous devions avoir à l’esprit de choisir les choses qui peuvent être facilement transportées car les enfants en Ukraine et leurs familles doivent souvent fuir leurs maisons en quelques minutes après avoir entendu le son des sirènes de raid aérien pour chercher refuge dans les sous-sols et les stations de métro”, a déclaré Tarik Kulenovic, 11 ans. Kulenovic a rempli sa boîte-cadeau de barres de chocolat et de jouets légers. Des bonnets et des gants de laine chauds, ainsi que des cahiers et des crayons figuraient également en bonne place parmi les cadeaux préparés par ses camarades de classe.

Aider ses charges actuelles à assembler leurs coffrets cadeaux a “transporté” Velic-Muftic dans les années 1990, lorsqu’elle a rejoint un effort bénévole local pour éduquer des dizaines de milliers d’enfants restés piégés à Sarajevo.

« J’étais en mesure de distribuer à mes enfants les coffrets cadeaux que leur avaient envoyés des enfants du monde entier. La joie sur leurs visages, les sentiments que ces cadeaux avaient provoqués sont quelque chose que l’on ne peut jamais oublier », a déclaré Velic-Muftic.

C’est ce sentiment de joie momentané que le War Childhood Museum espérait procurer aux enfants ukrainiens lorsqu’il a lancé sa campagne de cadeaux en Bosnie au début du mois de décembre, a déclaré son fondateur et directeur, Jasminko Halilovic.

Créé en 2017, le musée recueille et conserve des objets personnels et des témoignages d’enfants touchés par les guerres des Balkans des années 1990. Sa collection comprend une gamme de cadeaux offerts par les personnes qui les avaient reçus d’étrangers pendant leur enfance en Bosnie en temps de guerre. Halilovic a déclaré que le musée s’était inspiré de sa collection “pour faire quelque chose de bien… pour permettre (aux Bosniaques) de faire quelque chose pour les enfants d’Ukraine”.

Mirela Geko, membre du personnel du musée, a reçu un coffret cadeau en 1993, alors qu’elle avait 5 ans, d’un réfugié bosniaque inconnu de 7 ans vivant au Danemark. Sa «boîte à merveilles», se souvient Geko, comprenait ce qu’elle considérait comme «les meilleurs, les plus beaux cadeaux» – un cahier, des crayons et des crayons et un dentifrice au goût sucré pour les enfants.