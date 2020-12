Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Cherchez-vous à magasiner plus d’entreprises appartenant à Latinx pendant la période des fêtes et au-delà?

Puis soutenez certains de nos favoris comme Ferme Rio, Beautyblender et plus ci-dessous. Vous serez peut-être surpris d’apprendre que certains de vos marques les plus appréciées déjà, des vêtements au maquillage, sont en fait la propriété de Latinx. Mais il y a aussi de nouvelles marques à découvrir ici. Alors trouvez le cadeau parfait devant vous!