Les TRAVAILLEURS du plus grand port à conteneurs du pays doivent organiser une grève de huit jours menaçant le chaos de Noël pour les détaillants.

Plus de 1 900 travailleurs du port de Felixstowe devraient quitter le 27 septembre alors que les quais commencent à décharger les marchandises festives ce mois-ci.

Plus de 1 900 travailleurs de Felixstowe, Suffolk, devraient quitter le 27 septembre Crédit : PA

Le syndicat Unite est furieux que l’équipe de direction ait mis fin aux pourparlers imposant un accord de 7% pour la main-d’œuvre.

L’action collective coïncidera également avec un débrayage de deux semaines des travailleurs du port de Liverpool à partir de mercredi prochain dans le cadre d’un conflit salarial.

Simon Geale, des spécialistes de la chaîne d’approvisionnement Proxima, a précédemment averti que si le différend à Felixstowe se poursuivait en septembre, il pourrait provoquer de “graves perturbations”.

Il a déclaré: “Les détaillants en particulier garderont un œil sur cela car plus nous nous rapprochons et plus nous avançons en septembre, c’est à ce moment-là qu’ils commencent à décharger pour Noël.”

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré en août que l’action revendicative pourrait s’intensifier si les demandes d’augmentation de salaire de 10% n’étaient pas satisfaites.

Elle a déclaré hier que les patrons là-bas sont “très riches mais plutôt que d’offrir une offre salariale équitable, ils ont plutôt tenté d’imposer une véritable réduction de salaire à leurs travailleurs”.

Le port de Felixstowe a déclaré: “Le processus de négociation collective a été épuisé et il n’y a aucune perspective de conclusion d’un accord avec le syndicat.”

La grève précédente s’y était déroulée fin août.