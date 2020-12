Qui a besoin de Black Friday et de l’offre Boots 3-for-2 lorsque vous avez le genre d’argent que possède la A-list?

Et s’il y a une période de l’année où les stars savent vraiment comment faire des éclaboussures, c’est Noël.

Qu’il s’agisse de prodiguer à leurs proches des voitures, des bijoux et des maisons incroyablement chères, ou de faire des folies d’art à un prix insensé, ils ne plaisantent pas.

Et puis il y a les célébrités comme Justin Bieber qui vont heureusement déposer 45 millions de livres sterling – sur elles-mêmes!

De la manne de cadeaux de Beckham aux dépenses frénétiques de Kim Kardashian et aux cadeaux inimaginables d’Angelina Jolie à Brad Pitt, The Mirror révèle les cadeaux les plus scandaleux échangés à Tinsletown …

Justin Bieber maîtrise le don de se donner … à lui-même







(Image: justinbieber / Instagram)



Noël, c’est donner et recevoir … de vous-même si vous êtes Justin Bieber.

En 2014, la pop star – qui vaut 175 millions de livres sterling – s’est offerte un tout nouveau jet privé G6 avec un prix estimé à 45 millions de livres sterling.

«Nouveau jet pour Noël, et elle est belle», at-il légendé en un clin d’œil de ses nouvelles ailes, qui étaient équipées de sièges en cuir moelleux, d’un grand canapé et d’un salon.

Kim Kardashian se bat pour les sacs









Pourquoi avoir un sac alors que vous pouvez en avoir huit?

C’était le dilemme auquel Kim Kardashian était confrontée en 2018 lorsqu’elle a repéré ces adorables mini sacs à main Louis Vuitton au Japon au prix de 750 £ chacun.

Elle a fini par en acheter cinq pour les filles de la famille – filles North et Chicago et nièces Penelope, Dream, Stormi et True – plus trois autres pour elle-même.

« Je les ai achetées pour toutes les petites filles de la famille pour Noël en provenance du Japon », a-t-elle sous-titré une image de son transport.

Et quand les fans ont remarqué qu’elle en avait acheté huit, elle a avoué: « Oh attendez, j’en ai gardé un pour moi et des extras pour le futur lol. »

Angelina Jolie a acheté à Brad Pitt une cascade … et une île!







(Image: Getty Images)



Parce que rien ne dit «je t’aime» comme une pièce d’eau naturelle.

La généreuse Angelina Jolie aurait offert à son ex-mari Brad Pitt, sa propre cascade juste à l’extérieur de Los Angeles en 2011.

Le plan était que Brad y construise une maison de luxe dans le style de son architecte américain préféré, Frank Lloyd Wright.

Brad et Ange avaient apparemment visité le chef-d’œuvre de Lloyd Wright, Fallingwater, qu’il a construit lors d’une chute similaire en Pennsylvanie en 1939.

Une source a déclaré au Daily Mail: « Brad a toujours aimé Fallingwater et son premier voyage là-bas a été inoubliable.

«Angelina voulait lui offrir quelque chose d’incroyablement spécial et, parce qu’elle sait à quel point il aime l’architecture, elle a pensé que ce serait parfait.

« Elle espère que ce sera un refuge pour la famille. Brad a rêvé d’une maison avec le bruit d’une cascade qui tombe sous la maison. »

Mais comme si cela ne suffisait pas, en 2013, elle se serait surpassée en déposant 12,2 millions de livres sterling sur une île en forme de cœur pour son mari.









Ange ne pouvait apparemment pas dire non après avoir appris qu’il y avait deux maisons de Frank Lloyd Wright sur l’île de 11 acres de Petra, à 50 miles au nord de New York.

Une source a déclaré: «Dès qu’Angelina a appris que l’île était sur le marché, elle a organisé une visite. Elle était vraiment impressionnée.

«La maison est parfaite pour les escapades romantiques ou comme retraite familiale. C’est très privé. Et Angelina sait que le fait que l’île ait la forme d’un cœur signifiera tellement pour lui.

L’art du cœur de Victoria Beckham







(Image: Instagram / Victoria Beckham)



Célèbre pour son amour de l’excès, Posh n’a pas hésité en 2014 lorsqu’elle a déboursé 80000 £ sur une œuvre d’art mignonne pour David de la galerie exclusive White Cube de Londres.

L’installation lumineuse intitulée For You de l’artiste Tracey Emin comportait un cœur néon et les mots «Je t’ai senti et je savais que tu m’aimais x.»

Mike Tyson baigne comme un roi









Lorsque vous avez gagné des millions, une baignoire d’angle de B&Q ne coupe tout simplement pas la moutarde.

Au lieu de cela, le boxeur Mike a payé 1,4 million de livres sterling pour une baignoire en or 24 carats pour son ex-femme Robin Givens.

Mais une fois qu’ils se sont séparés, le bain a été mis de côté et vendu aux enchères en 2013 pour seulement 800000 £, laissant une grosse bosse dans la poche de la star.