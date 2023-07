Les cactus saguaro de l’Arizona sont menacés par la chaleur – NBC Los Angeles

Il fait si chaud dans la capitale de l’Arizona que même les cactus ne survivent pas.

Selon Kimberlie McCue, directrice scientifique du Desert Botanical Garden de Phoenix, cette période de chaleur record brise les cactus dans tout l’État.

Les gens pensent: « Oh, ce sont des plantes du désert, donc ça devrait aller », dit McCue. « Mais les cactus sont des êtres vivants. »

Comme toutes les plantes, les cactus saguaro utilisent la photosynthèse mais ils remplissent leurs fonctions essentielles la nuit quand il fait plus frais.

Phoenix a eu une séquence record de 110 degrés ou plus de jours et de 90 degrés ou plus de nuits. Jeudi matin, la température à Phoenix a finalement chuté en dessous de 90 degrés pour la première fois depuis le 9 juillet.

L’absence de temps de recharge nocturne rend difficile la récupération des cactus. Au lieu de cela, ils « rôtissent ».

« Ils ne peuvent littéralement pas fonctionner », dit McCue. « La façon dont je le décris, c’est qu’ils commencent à suffoquer. »

A quelle température meurent les cactus ?

Les physiologistes des plantes du Desert Botanical Garden étudient la quantité de chaleur que les cactus peuvent supporter. Jusqu’à récemment, on supposait que les cactus étaient parfaitement adaptés pour résister aux conditions désertiques.

« À une certaine température ou pendant un certain temps, ils ne peuvent tout simplement plus le faire », dit McCue.

La brûlure du soleil est un signe avant-coureur que l’usine commence à fermer. Vous remarquerez un jaunissement sur l’épiderme. S’il est remarqué tôt et qu’un ombrage est appliqué, il peut être inversé.

Le jardin peut essayer de jeter des toiles d’ombrage dessus, mais ils peuvent mesurer 20 à 30 pieds de haut. Une fois qu’ils sont en mauvais état, il n’y a pas grand-chose à faire.

Un coup de soleil grave entraînera la mort de l’épiderme externe, qui brunira et peut se fissurer, entraînant une cicatrisation semblable à une écorce, comme décrit par l’Université de l’Arizona. La blessure causée par le coup de soleil peut être une porte d’entrée pour les bactéries.

Les cactus meurent-ils au froid ?

Alors que certains cactus survivront dans les zones froides avec des températures aussi basses que -20F, d’autres ne peuvent tolérer rien en dessous de zéro.

Si un cactus est exposé à des températures trop froides pour son espèce, il peut subir des dommages. Le type de dommage le plus courant est appelé « brûlure par le gel ». Cela se produit lorsque l’eau à l’intérieur des cellules de la plante gèle, se dilate et fait éclater les parois cellulaires.

Quels sont les autres signes qu’un cactus est en train de mourir ?

La fermeté est un bon signe. S’il est mou ou spongieux, cela indique qu’il est en mauvais état et qu’il ne pourra probablement pas tenir longtemps.

S’il a commencé à s’incliner, cela signifie probablement qu’il est sur le point de tomber.

« Si cette usine commence vraiment à fermer, peu importe la quantité d’eau que vous y versez », déclare McCue. « Ils ne pourront pas s’en emparer et en faire quoi que ce soit. »