Les cachettes du Hamas à Gaza seront transformées en « décombres », déclare Netanyahu, au milieu des opérations israéliennes de sauvetage des otages – en direct

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi soir que le pays « s’embarquait dans une guerre longue et difficile » et que tous les endroits où le Hamas est basé à Gaza ou à partir duquel il opère seraient transformés « en décombres ».

Ses remarques interviennent après que des responsables israéliens ont déclaré qu’au moins 250 Israéliens étaient morts dans les attaques du Hamas samedi, et que plus de 1 590 avaient été blessés.

Au moins 230 Palestiniens ont été tués et 1 610 blessés à Gaza par les représailles israéliennes après l’attaque du Hamas.

Netanyahu a déclaré que la « première phase » de la contre-opération était terminée et qu’Israël avait repoussé la majorité des militants du Hamas sur son territoire. Il s’est engagé à poursuivre l’offensive « sans réserve et sans répit ».

Des civils et des soldats israéliens sont retenus en otages à Gaza, a confirmé un porte-parole des forces de défense israéliennes. Le porte-parole a refusé de préciser le nombre d’otages, alors que des dizaines d’otages seraient détenus. La chaîne de télévision israélienne Kan a rapporté qu’un couple israélien retenu en otage à Ofakim avait été secouru, que trois soldats étaient « modérément et légèrement blessés » et que les preneurs d’otages avaient été tués.