Des images de soldats indiens se cachant derrière des affiches de panoramas montagneux ont valu les moqueries des Cachemiris qui accusent l’Inde d’avoir tenté de dissimuler son occupation militaire lors d’un sommet du tourisme du G20 dans la région cette semaine.

L’Inde s’est lancée dans une campagne de relations publiques pour promouvoir le tourisme au Cachemire sous contrôle indien, en emmenant des délégués du G20 sur les marchés de Srinagar, la capitale de la région contestée, et en organisant des cours de yoga et des spectacles de danse.

Mais les Cachemiris disent que tout cela est pour le spectacle, destiné à cacher une occupation militaire impliquant environ 500 000 soldats dans une région où beaucoup rejettent la domination indienne.

Un #G20 l'écran de salutation cache un militaire professionnel.

Dans les publications sur les réseaux sociaux, beaucoup ont mis en évidence les photographies de soldats indiens se tenant derrière des postes de sécurité temporaires qui n’auraient montré que des affiches touristiques aux délégués du G20 lors de leur passage.

Beaucoup se sont moqués de la différence de la ville dans les zones le long de la route pour les délégués du G20 par rapport à ailleursdont une personne qui a plaisanté sur comment la ville avait été nettoyée pour le sommet : « Comment ils ont balayé toute la rue pour nous, parce que je ne vois aucun autre touriste pour le moment. »

La région du Cachemire a été divisée en parties contrôlées par le Pakistan et l’Inde depuis 1947 et les deux pays ont mené trois guerres pour le contrôle de toute la région, tandis que de nombreux Cachemiris veulent l’indépendance.

En 2019, l’Inde a révoqué le statut semi-autonome du Jammu-et-Cachemire, une région administrée par l’Inde en tant qu’État. Depuis lors, des groupes de défense des droits ont accusé l’Inde de graves violations des droits de l’homme et des atteintes à la liberté d’expression, tandis que l’Inde prétend développer la région.

Une photo tweetée par des comptes pro-indiens, prétendant montrer comment Boulevard Road à Srinagar avait reçu un « magnifique relooking » depuis que l’Inde a révoqué la semi-autonomie du Cachemire, a été tourné en dérision par les utilisateurs des médias sociaux, qui ont souligné que la photo était en fait d’une rue au Bangladesh.

Les utilisateurs des médias sociaux ont répondu avec plus de photos d’ailleurs dans le monde, en plaisantant que tout cela montrait parties de Srinagar qui avaient été transformées.

Altaf Hussein, un militant cachemirien basé au Pakistan, tweeté une photo de Cachemiris fouillés par les forces de sécurité indiennes avec le commentaire : « C’est du tourisme pour les Indiens, pour les Cachemiris c’est de plus en plus de l’oppression, de l’humiliation et de la disgrâce. Nous aimons le tourisme mais pas le terrorisme d’État.

Route G20 de Srinagar

Hafsa Kanjwal, professeur adjoint d’histoire de l’Asie du Sud au Lafayette College en Pennsylvanie, a déclaré que l’Inde s’était lancée dans la « propagande excessive » à Srinagar pour cacher la dissidence du Cachemire tout en arrêtant des militants lors de raids avant les réunions du G20.

« La culture ‘autochtone’ est souvent utilisée au service de la propagande et de la légitimation d’un projet colonial. L’Inde veut renforcer l’idée que le Cachemire est « normal » et que les gens sont satisfaits des changements qui ont eu lieu depuis la révocation du statut semi-autonome du Cachemire », a-t-elle déclaré.

« L’Inde veut projeter une image des Cachemiris comme étant heureux sous la domination indienne, alors même que les Cachemiris ont été complètement réduits au silence et que toutes les formes de dissidence, même la documentation de base sur les droits de l’homme, ont été criminalisées. »

L'Inde essaie de cacher les réalités du terrain au Cachemire :

Elle a déclaré que de nombreux Cachemiris ont dû censurer leurs messages et que certains des messages se moquant de la campagne de relations publiques de l’Inde semblent avoir disparu. Des groupes de la diaspora ont appelé au boycott du G20, a-t-elle déclaré.

Le Tenez-vous avec le Cachemire La campagne de boycott a appelé les États membres et les délégués à boycotter le G20, affirmant qu’en assistant aux événements indiens au Cachemire, « au lieu de défendre les droits des Cachemiris, des États puissants ont encouragé l’Inde ».