Les cacatoès en Australie apprennent à ouvrir les poubelles en se regardant : étude

Les oiseaux apprennent vite et sont considérés comme l’une des créatures les plus intelligentes de la planète. Certaines études montrent que les cacatoès sont aussi intelligents que les humains de 4 ans. Cela est évident après que des scientifiques australiens ont observé des cacatoès à Sydney apprendre à ouvrir les couvercles des poubelles en regardant d’autres de leur espèce faire de même.

Il y a quelques années, le naturaliste Richard Major a vu des cacatoès à huppe jaune d’Australie soulever les couvercles des poubelles pour chercher de la nourriture. Major et ses collègues ont commencé à enquêter sur d’autres cacatoès pour déterminer s’ils avaient également acquis cette technique après en avoir vu quelques-uns.

Les chercheurs ont commencé par analyser des séquences vidéo de 160 oiseaux repérés en train d’ouvrir des couvercles de poubelles. Les chercheurs ont commencé à analyser le matériel de la caméra avec une répartition géographique et ont découvert que la plupart des oiseaux ont appris à ouvrir les couvercles en observant les autres. Ces capacités d’apprentissage ont choqué les chercheurs alors qu’elles se propageaient comme une traînée de poudre entre ces créatures.

De nombreuses études récentes démontrent que les capacités cognitives de « permanence de l’objet » des cacatoès correspondent à celles des grands singes et même des tout-petits humains de quatre ans.

Selon Wionnews, les cacatoès ouvrent le couvercle en tournant le cou et en utilisant leur bec. Ils se déplacent rapidement assez loin vers le bord du bac pour permettre au couvercle de glisser complètement vers l’arrière, puis se régalent des entrailles après avoir découvert une brèche.

Ce développement de cacatoès apprenant à soulever une poubelle n’était pas accidentel et avait « a commencé dans les banlieues sud et s’est étendu vers l’extérieur », démontrant que ces oiseaux ont réussi à copier leurs pairs et à apprendre une nouvelle capacité.

On pense que les oiseaux sont aptes à l’apprentissage social. Les scientifiques ont désormais un sujet de rêve sur lequel travailler – la propagation des tendances culturelles chez les oiseaux – grâce à cette découverte.

Les oiseaux, contrairement à la plupart des autres animaux, vivent le monde qui les entoure d’une manière assez similaire à celle des humains, étant visuellement et auditivement orientés, intelligents et très spatiaux. En conséquence, il semble logique que ces oiseaux réussissent admirablement à ces examens, ce qui indique des parallèles de développement cognitif avec les jeunes humains.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici