Les câblodistributeurs vantent leur nouvelle plateforme 10G. Qu’est-ce que cela signifie réellement ?

Comme vous le dira toute personne ayant acheté un forfait Internet, il est difficile de séparer le marketing de la vérité dans le monde d’Internet.

Il existe désormais un nouveau mot à la mode pour le haut débit qui ne signifie peut-être pas ce que vous pensez : 10G. Mediacom a lancé la transition en février dans l’Iowa, Xfinity a commencé à proposer son réseau 10G à la plupart de ses clients du câble en juin et Armstrong a mis à niveau une partie de son réseau de l’Ohio vers le 10G en août.

10G est un terme de marque que vous pouvez rencontrer lorsque vous achetez un service Internet – et bien qu’il ne soit pas aussi simple que le suggère la marque, il a des implications significatives dans le monde réel. Avec la mise à niveau de leur infrastructure déployée sous la bannière du 10G, les câblo-opérateurs espèrent à terme offrir les types de vitesses qui ont longtemps été le principal argument de vente d’une technologie concurrente : l’Internet par fibre optique. Nous sommes encore loin de la connectivité à 10 gigabits par seconde qui inspire le nom 10G, mais cette tendance pourrait encore représenter une avancée majeure pour le pays. 76 millions de clients du câble.

L’Internet par fibre optique reste la meilleure option pour la plupart des personnes qui peuvent l’obtenir, mais avec la 10G à l’horizon, l’Internet par câble a une réelle chance de faire pencher la balance en sa faveur. Voici ce qu’il faut savoir.

La vérité sur la 10G et son fonctionnement

10G est l’abréviation de 10 gigabits par seconde, ce qui correspond à la vitesse symétrique promise par la plate-forme. Les vitesses symétriques signifient que les clients bénéficient de la même vitesse, qu’ils téléchargent ou téléchargent des données. C’est ce qui distingue l’Internet par fibre optique du câble, dont les vitesses de téléchargement sont généralement bien inférieures à celles du téléchargement.

La 10G n’a rien à voir avec la 5G, qui fait référence à la cinquième génération de technologie sans fil. Les câblodistributeurs « tentent très clairement de capitaliser sur l’air du temps créé il y a quelques années par la 5G », a déclaré Christopher Ali, professeur de télécommunications à la Penn State University.

La 10G est également une tentative de rivaliser avec la frénésie autour de l’Internet par fibre optique, explique Ali. L’un des avantages pour les câblodistributeurs de la 10G est qu’elle ne nécessite pas de mise à jour coûteuse de l’infrastructure : le câble coaxial est déjà disponible sur 83 % du pays. « L’objectif final pour la plupart des fournisseurs de services est d’amener la fibre jusqu’au domicile », a déclaré Curtis Knittle, vice-président des technologies filaires chez CableLabs, un consortium de l’industrie du câble qui contribue à la construction de la plate-forme 10G. « En ce qui concerne le câble, cependant, nous avons déjà ce très bon câble coaxial dans le sol. »

Pour améliorer la vitesse (ainsi que la fiabilité et la latence) des connexions fournies via ce câble coaxial, l’industrie s’appuie principalement sur quelque chose appelé DOCSIS 4.0, qui signifie « Data Over Cable Service Interface Spécification », une norme industrielle pour la fourniture d’Internet par câble. Pensez-y comme à l’augmentation des vitesses liée à l’introduction des routeurs Wi-Fi 6 ou des téléphones 5G.

Avec la version précédente de DOCSIS, les vitesses de téléchargement maximales étaient de 1,5 Gbit/s ; avec DOCSIS 4.0, ils atteignent 6 Gbit/s. C’est encore loin des vitesses symétriques de 10 Gbit/s promises par la 10G, mais les câblodistributeurs peuvent effectuer ces mises à niveau sans déterrer les lignes de câble existantes.

Bien que DOCSIS 4.0 soit la principale voie d’accès à la 10G pour l’industrie du câble, la plate-forme n’est pas liée à une mise à niveau technologique spécifique. Certains fournisseurs, comme Xfinity, utilisent également des améliorations de la fibre optique jusqu’au domicile pour atteindre la référence de 10 Gbit/s.

« Aujourd’hui, la 10G concerne davantage une mise à niveau DOCSIS », a déclaré Knittle. « Mais si demain l’industrie du câble découvrait une nouvelle technologie fournissant, de manière économique, un service 10 Gbit/s, elle ferait également partie du 10G. »

Même si les câblodistributeurs utilisent généreusement la marque 10G, il est peu probable que vous voyiez soudainement des forfaits symétriques de 10 Go disponibles dans votre région. En février, Mediacom a annoncé sa transition vers la plateforme 10G à West Des Moines, Iowa. Mais lorsque nous avons vérifié plusieurs adresses sur le site Web de Mediacom, elles affichaient toutes des vitesses de téléchargement atteignant 30 Mbps, soit bien loin des vitesses symétriques de 10 Gbps. (Mediacom n’a pas répondu à notre demande de commentaire.)

Xfinity l’a fait lancer son propre service symétrique de 10 Go en juin. Un représentant de Xfinity a déclaré à CNET que le plan est disponible pour « 98 % des clients de notre empreinte nationale » et que « en fonction de l’emplacement du client, une visite du site et des permis locaux supplémentaires peuvent être nécessaires ». Cependant, vous ne verrez pas le plan lorsque vous saisirez votre adresse sur le site Web de Xfinity. Vous devrez appeler directement Xfinity pour vous renseigner sur la disponibilité du 10G. Il coûte 299 $ par mois, plus le coût unique du câblage fibre optique de la ligne principale Xfinity à votre maison.

Avez-vous vraiment besoin de toute cette vitesse ?

Il est difficile de comprendre les vitesses Internet pouvant atteindre 10 Go. Le vitesse Internet moyenne aux États-Unis en juillet de cette année, le débit était de 205 Mbps en téléchargement et de 23 Mbps en téléchargement, soit le septième plus rapide de tous les pays du monde. Avec 10 Gbit/s, ou 10 000 Mbps, vous seriez théoriquement en mesure de diffuser Netflix en 4K sur 400 téléviseurs à la fois. (Ces vitesses font référence à ce que vous obtiendriez via une connexion filaire ; accéder à Internet via un routeur sans fil diminue considérablement les vitesses — donc plutôt 200 téléviseurs à la fois via Wi-Fi 6E.)

Bien que plus rapide semble toujours mieux, la plupart des gens n’ont pas besoin d’une vitesse proche de 1 000 Mbps, et encore moins de 10 fois plus. La plateforme 10G est en grande partie un pari sur l’avenir. L’industrie Internet adore citer La loi de Nielsenqui indique que la vitesse de connexion d’un utilisateur Internet haut de gamme augmente d’environ 50 % chaque année, doublant tous les 21 mois – une observation qui est vraie depuis 1983. D’après ce calcul, un utilisateur haut de gamme verrait des vitesses 10G dans le courant de l’année. 2028.

Même s’il semble inconcevable que quiconque ait besoin de telles vitesses aujourd’hui, l’histoire d’Internet nous dit que ce n’est pas si exagéré. Les associations de câblodistributeurs à l’origine de la plateforme 10G citent la réalité virtuelle et les maisons intelligentes comme des applications susceptibles d’alimenter une énorme augmentation des besoins en bande passante. Tout comme nous n’aurions pas pu prédire en 2005 que nous aurions besoin de vitesses de téléchargement plus rapides pour diffuser Netflix, il est impossible de dire quelles technologies utiliseront la 10G à l’avenir.

« La 10G est comme une plateforme d’innovation », a déclaré Knittle. « Nous espérons qu’en augmentant continuellement les vitesses et en réduisant la latence, de nouvelles innovations permettront de tirer pleinement parti des capacités fournies. » Knittle a partagé une prédiction sur le principal argument de vente du 10G, ou « application qui tue« .

«C’est ce qu’on appelle la gratification instantanée», dit-il. « Vous savez, quand je me prépare à partir en voyage et que je veux télécharger des films Netflix sur mon iPad ? Je veux les sélectionner et je veux que ce soit là et dans un instant. Pas 2 minutes : 2 secondes.

Qu’en est-il de la vitesse de téléchargement ?

La plupart des foyers n’ont pas besoin d’une vitesse de téléchargement aussi élevée que celle de téléchargement. Une façon de voir les choses est que nous consommons beaucoup plus de contenu que nous n’en produisons. Prendre cet exemple de YouTube: « Les gens mettent en ligne 500 heures de vidéo sur la plateforme chaque minute » mais regardent « plus d’un milliard d’heures de vidéo sur YouTube chaque jour ». Cela représente un ratio de près de 1 400 : 1.

Pas plus tard qu’en 2019, le trafic en aval était 14 fois plus élevé que le trafic en amont. Mais cela a commencé à changer avec la pandémie de COVID-19. La croissance du trafic en amont en 2020 a été 350% des tarifs historiques — le produit de millions d’Américains utilisant des vidéoconférences pour des réunions de travail et des cours en ligne. Comcast a signalé une augmentation de 33 % du trafic en amont et de 13 % du trafic en aval, tandis que Spectrum a enregistré une augmentation de 32 % pour le trafic en amont, contre 20 % pour le trafic en aval. Pourtant, le trafic en amont ne représente qu’une fraction du trafic en aval.

« À l’heure actuelle, les 8 gigabits par seconde en amont ne servent absolument à rien », a déclaré Knittle. « Mais on ne sait jamais quand cette application qui nécessite autant de travail en amont sera inventée. »

Fibre ou câble : le nouveau calcul

Alors, quoi de mieux pour un internaute moyen : la fibre ou la version 10G du câble ?

La différence entre les deux réside dans la composition des câbles qui connectent Internet à votre domicile. Les connexions par fibre optique transmettent des données sous forme de signaux lumineux à travers de minces brins de verre, tandis que les câbles transmettent des signaux radiofréquence via des câbles coaxiaux dotés d’âmes en cuivre.

Les connexions par fibre optique peuvent gérer beaucoup plus de données que le câble, et elles peuvent le faire beaucoup plus rapidement. C’est pourquoi les vitesses de téléchargement sont les mêmes que les vitesses de téléchargement avec l’Internet par fibre optique : il y a tellement de place sur l’autoroute Internet par fibre optique que les fournisseurs n’ont pas besoin d’ouvrir davantage de voies en aval au détriment des voies en amont. L’Internet par câble doit faire ce compromis, et le résultat est des vitesses extrêmement déséquilibrées. Un forfait de câble Xfinity offre des vitesses de téléchargement de 1 000 Mbps, mais seulement 20 Mbps de téléchargement. C’est la disparité que la 10G espère combler.

Si les mises à niveau 10G permettent aux câblodistributeurs d’offrir des vitesses véritablement symétriques comme elles le promettent, il n’y aura pas beaucoup de différence fonctionnelle entre les deux pour un utilisateur Internet moyen. À ce stade, l’avantage de la fibre disparaît et votre décision dépend de facteurs tels que le prix, les conditions contractuelles et le service client.

Ce que l’Internet 10G signifie pour vous en ce moment

Vous voyez peut-être déjà la publicité 10G dans votre région, surtout si vous habitez dans le tiers du pays où Xfinity propose son service. Alors, comment devriez-vous prendre en compte la 10G lorsque vous magasinez pour Internet ? Vous ne devriez pas le faire, ou du moins pas sans tenir compte d’autres facteurs qui sont plus importants à l’heure actuelle.

Le meilleur fournisseur d’accès Internet se résumera toujours à une combinaison de prix, de vitesse et de service client, que ce soit la fibre ou le câble (10G ou autre) qui assure la connexion. Commencez votre recherche en saisissant votre adresse dans le champ Carte du haut débit de la Commission fédérale des communications. Vous verrez tous les FAI disponibles chez vous, le type de connexion qu’ils proposent et leurs vitesses maximales de téléchargement et de téléchargement. C’est un bon début, mais nous vous recommandons d’obtenir plus d’informations auprès d’au moins trois des FAI les plus prometteurs de la liste. Voici ce que vous voudrez comparer :

Vitesse : C’est le titre de tous les forfaits Internet, mais la vitesse dont vous avez besoin est souvent bien inférieure à ce que vous pensez. Avec un forfait 1 000 Mbps, il faudra environ 5 secondes pour télécharger un film de deux heures en HD ; sur un forfait 100 Mbps, cela prendra 50 secondes. Mais avec des activités telles que le streaming vidéo ou la navigation sur Internet (une page Web typique ne fait que quelques mégaoctets et le streaming ne nécessite qu’environ 20 Mbps) une vitesse plus rapide ne fera aucune différence fonctionnelle. Cela dit, l’utilisation du Wi-Fi réduit généralement votre vitesse de moitié, et plus vous connectez d’appareils en même temps, plus vous aurez besoin de bande passante.

: C’est le titre de tous les forfaits Internet, mais la vitesse dont vous avez besoin est souvent bien inférieure à ce que vous pensez. Avec un forfait 1 000 Mbps, il faudra environ 5 secondes pour télécharger un film de deux heures en HD ; sur un forfait 100 Mbps, cela prendra 50 secondes. Mais avec des activités telles que le streaming vidéo ou la navigation sur Internet (une page Web typique ne fait que quelques mégaoctets et le streaming ne nécessite qu’environ 20 Mbps) une vitesse plus rapide ne fera aucune différence fonctionnelle. Cela dit, l’utilisation du Wi-Fi réduit généralement votre vitesse de moitié, et plus vous connectez d’appareils en même temps, plus vous aurez besoin de bande passante. Prix : Ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser. Les prix Internet sont souvent un ensemble complexe de remises et d’augmentations de prix, et vous aurez envie de lire les petits caractères avant de vous engager auprès d’un fournisseur. Xfinity, par exemple, augmente les prix au cours des deuxième et troisième années dans certaines régions. Malheureusement, ces informations ne sont pas toujours faciles à trouver sur les sites Web des fournisseurs. La lecture des critiques de sites comme CNET est utile, mais c’est également une bonne idée de parcourir vous-même les petits caractères.

: Ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser. Les prix Internet sont souvent un ensemble complexe de remises et d’augmentations de prix, et vous aurez envie de lire les petits caractères avant de vous engager auprès d’un fournisseur. Xfinity, par exemple, augmente les prix au cours des deuxième et troisième années dans certaines régions. Malheureusement, ces informations ne sont pas toujours faciles à trouver sur les sites Web des fournisseurs. La lecture des critiques de sites comme CNET est utile, mais c’est également une bonne idée de parcourir vous-même les petits caractères. Service client: Les fournisseurs d’accès Internet sont un groupe notoirement détesté. Dans l’enquête 2023 de l’American Customer Satisfaction Index, l’industrie dans son ensemble se classe avant-dernière, juste devant les stations-service. Pourtant, certains sont plus détestés que d’autres. Vous pouvez avoir une idée de la réputation de chaque FAI en consultant le classement de l’ACSI, ainsi que Classements spécifiques aux régions de JD Power. Le service client est également l’un des facteurs pris en compte par CNET lorsque nous examinons les fournisseurs d’accès Internet.

La vérité est que nous sommes loin de la 10G qui compte vraiment pour la plupart des internautes. Les vitesses de 10 Go sont déjà excessives pour la plupart des gens, sans parler des vitesses de 10 Go. Mais l’histoire nous dit que nous aurons besoin de beaucoup plus de puissance Internet à l’avenir, même si nous ne savons pas encore à quoi nous l’utiliserons. Le moment venu, la plate-forme 10G pourrait être la clé pour mettre à niveau une grande partie du pays.