Les câbles USB-C tressés de couleur assortie pour iPhone 15 devraient être plus longs qu’avant

Les nouveaux câbles USB-C tressés de couleur assortie d’Apple pour la prochaine série d’iPhone 15 pourraient être plus longs qu’auparavant, selon KosutamiSan sur Xofficiellement Twitter, qui suggère qu’Apple utilisera une nouvelle disposition interne pour l’emballage de son iPhone afin d’accueillir le câble plus long.

Ces derniers jours, deux sources distinctes ont partagé des images de prétendus câbles USB-C tressés pour la série iPhone 15, qui seraient censés être fournis dans la boîte des nouveaux appareils. Jusqu’à présent, des câbles de couleur noire, jaune, bleue, rose et blanche ont fuité.

« Apple utilisera une nouvelle disposition interne de l’emballage pour le nouveau câble de chargement tissé à venir : parce qu’il est plus dur et plus long qu’avant – il mesure 1,5 m », a écrit KosutamiSan sur X.

En outre,  utilisera une nouvelle disposition interne de l’emballage pour le nouveau câble de charge tissé à venir : parce qu’il est plus dur et plus long qu’avant : il mesure 1,5 m.#Pomme #appleinterne @HartleyCharlton pic.twitter.com/5pt0p9IX2J – Kosutami (@KosutamiSan) 22 août 2023

Apple n’a jamais inclus de câbles de chargement tressés ou de couleur assortie avec aucun iPhone, fournissant plutôt des câbles de chargement blancs dotés d’une gaine en caoutchouc blanc. Cependant, pour sa gamme Mac, y compris les modèles iMac, MacBook Air et MacBook Pro avec ‌MagSafe‌ 3, le fabricant d’iPhone a introduit des câbles de chargement tressés de couleur assortie, donc faire de même pour le ‌iPhone‌ semble plausible au milieu de sa transition vers l’USB-C. .

Image: KosutamiSan