Les cabinets médicaux et les écoles de notre village sont pleins et les transports sont limités… pourquoi le gouvernement a-t-il mis les migrants dans un hôtel ici ?

JUSTE de l’autre côté de la Tamise au débit lent depuis la maison du prince William à Windsor, la jolie Datchet est un cadre improbable pour la crise de l’asile qui se déroule en Grande-Bretagne.

Havre de tourisme, son village vert soigné est bordé par le 17th Century Manor Hotel, qui se vante de ses “vues sur le parc du château de Windsor”.

L’avocat Amit Verma (à gauche), membre du conseil paroissial de Datchet et promoteur immobilier Nigel Knighton, à l’extérieur du luxueux hôtel Manor qui a été repris pour héberger des migrants Crédit : Jon Bond

Juste en face de la Tamise à écoulement lent depuis la maison du prince William à Windsor, la jolie Datchet est un cadre improbable pour la crise de l’asile qui se déroule en Grande-Bretagne Crédit : Jon Bond

Autrefois un point focal social pour le village, les fenêtres du rez-de-chaussée du manoir sont maintenant noircies et un panneau sur la porte indique : “Hôtel fermé au grand public” Crédit : Jon Bond

Aujourd’hui, l’hôtel-boutique – jusqu’à récemment un lieu de mariage de luxe – a été réquisitionné par le gouvernement comme hébergement d’urgence pour les migrants.

Et la décision a été accueillie avec consternation par beaucoup dans ce véritable coin bleu du Royal Berkshire.

Alors que je rencontre des habitants inquiets sur la place du village, les feux bleus clignotants des motards annoncent que le prince William passe devant l’hôtel dans une Range Rover noire.

Le promoteur immobilier Nigel Knighton déclare au passage du cortège : « Les installations du village sont loin d’être adéquates pour les demandeurs d’asile.

“Mais ils doivent sentir qu’ils sont arrivés au paradis, vivant à côté de la famille royale. Ils ont une vue privilégiée.

Pointant du doigt la fausse façade Tudor de l’hôtel, il ajoute : « Les gens s’y mariaient, prenaient un verre au pub de l’autre côté de la route et prenaient des photos au bord de la rivière.

« Avant, on l’appelait le village des noces. Mais cela a disparu maintenant et cela signifie que d’autres magasins et entreprises du village ont souffert et ferment également. »

Le Manor – et une série d’autres hôtels de choix à travers le pays – ont été réservés en bloc par le ministère de l’Intérieur alors que le système d’asile britannique menace de se désintégrer.

Les habitants sont furieux

Il y a un arriéré de plus de 120 000 demandeurs d’asile avec des demandes en suspens, le traitement d’un dossier moyen prenant 480 jours.

Cela signifie que des milliers de migrants vivent dans des hôtels, les contribuables percevant un onglet quotidien de 6,8 millions de livres sterling.

Le mois dernier, le ministère de l’Intérieur a commencé à déplacer des migrants dans le Manor Hotel, qui annonçait une chambre pour deux à 130 £ plus tôt dans l’année.

Le conseil local a déclaré que l’hôtel fournissait “environ 100 lits d’hébergement d’urgence”.

Le conseiller paroissial Tory Datchet, Amit Verma, 39 ans, m’a dit: «Les habitants sont totalement contre. Nous n’avons pas du tout été consultés.

« L’hôtel était le cœur du village et important pour sa prospérité. La population locale est furieuse.

L’avocat et père d’un enfant a déclaré que les villageois se battaient maintenant pour faire annuler la décision.

Des milliers de migrants vivent dans des hôtels, les contribuables percevant un onglet quotidien de 6,8 millions de livres sterling Crédit : AP

Le conseil local s’oppose à l’arrivée des migrants – affirmant qu’il n’a pas été consulté sur le plan Crédit : Jon Bond

Le prince William dans sa Range Rover avec des motocyclistes de la police et des agents de protection de secours passant devant l’hôtel Manor Crédit : Jon Bond

Le Parti conservateur local a envoyé des tracts aux maisons des villageois, affirmant que l’autorité unitaire n’avait reçu que 36 heures de préavis du plan.

Le chef du Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council, Andrew Johnson, a écrit à la ministre de l’Intérieur sous le feu, Suella Braverman, expliquant que dix sans-abri qui vivaient à l’hôtel avaient 24 heures pour partir.

Exigeant une réunion avec des responsables du ministère de l’Intérieur, il a déclaré que “les résidents sont naturellement préoccupés par l’impact sur leur vie quotidienne”.

Il a souligné que Datchet n’a “presque pas de services de soutien locaux pour cette cohorte”, que les transports publics sont “restreints” et que les écoles locales sont pleines.

Autrefois centre social du village, les fenêtres du rez-de-chaussée du manoir sont maintenant obscurcies et un panneau sur la porte indique : « Hôtel fermé au grand public ».

Anna Mistlin, 40 ans, maman de deux enfants, a déclaré: «Le Manor Hotel est au cœur de la zone de conservation de Datchet. Ce devrait être là où le village se rassemble, ce devrait être le cœur de la communauté.

“Maintenant, les volets sont baissés et c’est fermé au public.”

Anna, qui dirige une agence artistique, a ajouté : « Les systèmes de soutien ne sont pas là pour les demandeurs d’asile.

“Le cabinet médical et l’école du village sont déjà sursouscrits.”

On ne sait pas combien de demandeurs d’asile vivent à l’hôtel. Lors de ma visite au village pendant deux jours cette semaine, les résidents de l’hôtel semblaient en grande partie se garder entre eux.

Un Iranien dans la vingtaine a poliment refusé de parler lorsque nous avons visité un magasin local, tandis qu’Omar, un père éthiopien dans la trentaine, m’a dit qu’il attendait depuis huit ans que son statut d’immigration soit décidé.

Après s’être promené fumer une cigarette sur les bords de la Tamise, il a déclaré : « C’est un joli village mais il n’y a rien à faire.

« La plupart des gens de l’hôtel viennent de France depuis peu, certains n’ont que 14 ou 15 ans.

« Nous faisons notre propre nettoyage. Nous nous sommes plaints de la nourriture mais rien n’a changé.

Travaillant au magasin du coin Candy Box à proximité, Selva Kumar, 55 ans, père de deux enfants, a décrit les migrants comme “polis et amicaux” lorsqu’ils venaient chercher du pain, des chips et des boissons non alcoolisées.

En parcourant le centre du village, la magistrate à la retraite Pauline Allister, 70 ans, a déclaré à propos des demandeurs d’asile : « Vous ne les voyez pas vraiment autour.

« Ils causent moins de problèmes que lorsque les sans-abri y vivaient. Mais ce n’est pas l’endroit idéal pour héberger des demandeurs d’asile, ils n’ont rien à faire ici.

“Nous n’avons pas de service de bus, il y a des trains mais ils sont chers.”

Le Premier ministre Rishi Sunak a concédé cette semaine que la crise des migrants est un “problème grave et croissant” et que “pas assez” de demandes d’asile sont traitées.

Seulement 4 % des demandes d’indemnisation faites par des personnes qui ont traversé la Manche dans de petits bateaux l’année dernière ont été traitées.

Alors que l’arriéré s’accumule, les responsables du ministère de l’Intérieur seraient «rafraîchissant booking.com» dans la recherche de plus de chambres d’hôtel.

Les logements du centre-ville sont soit déjà pleins, soit trop chers, c’est pourquoi des chambres sont recherchées dans les comtés votant pour les conservateurs.

M. Sunak a révélé que 4 500 lits d’hôtel supplémentaires avaient été réservés depuis le 30 septembre, dont certains dans sa propre circonscription de Richmond, dans le North Yorkshire.

L’Allerton Court Hotel, à dix minutes de route du domicile de M. Sunak, est un manoir géorgien classé Grade II qui sera utilisé pour accueillir les migrants de la Manche.

Cette décision intervient malgré les inquiétudes du conseil de district local de Hambleton auprès du ministère de l’Intérieur selon lesquelles l’hôtel était déjà utilisé pour les sans-abri locaux et les familles ukrainiennes. L’hôtel trois étoiles, avec 44 chambres avec salle de bains, est situé dans l’agréable bourg de Northallerton, qui compte 16 000 habitants.

Les habitants ont déclaré cette semaine que la ville n’avait pas les ressources nécessaires pour faire face. La soignante à la retraite Jill Murdoch, 66 ans, a déclaré: «J’attends depuis deux ans un rendez-vous chez le dentiste et les rendez-vous chez le médecin durent maintenant huit semaines. Je ne vois pas comment ils peuvent accueillir des personnes supplémentaires.

« Rishi Sunak vit au coin de la rue dans un manoir. Pourquoi ne les héberge-t-il pas ?

Carly Taggart, 36 ans, superviseure de magasin, a déclaré: «Nous devons déjà nous rendre à Leeds ou Middlesbrough pour des rendez-vous à l’hôpital. Comment les demandeurs d’asile vont-ils arriver là-bas sans transport ?

“Rishi n’a aucune idée de comment tout cela fonctionne – il est très riche.”

L’employée du magasin Amy Ward, 29 ans, a déclaré: “Nos écoles sont surpeuplées, alors comment vont-elles recevoir une éducation?”

La chômeuse Pippa Dewhirst, 44 ans, soutient le programme en déclarant : « Ils doivent aller quelque part, alors pourquoi pas ici ? C’est une grande ville.

Mais elle a ajouté: “Le gouvernement doit lui fournir des fonds et des installations adéquates.”

Le conseil de Hambleton a déclaré qu’il n’intenterait pas de poursuites judiciaires pour tenter d’annuler cette décision, mais d’autres conseils se dirigent vers les tribunaux.

Le Great Yarmouth Borough Council a obtenu une injonction temporaire contre l’utilisation de l’hôtel Embassy de la station balnéaire de Norfolk pour les demandeurs d’asile.

Cela est venu après que le ministère de l’Intérieur ait réservé un autre «hôtel durable très réussi» populaire auprès des vacanciers.

La semaine dernière, le conseil d’arrondissement d’Ipswich a obtenu une injonction provisoire concernant les projets d’utiliser davantage le Novotel de la ville pour l’hébergement des migrants, mais cela ne s’applique pas aux quelque 70 demandeurs d’asile qui s’y trouvent déjà.

Et le conseil d’East Riding of Yorkshire a obtenu une ordonnance temporaire empêchant le ministère de l’Intérieur d’utiliser le Humber View Hotel après des plaintes selon lesquelles son emplacement éloigné n’était pas adapté.

Le prince William vit désormais près du village de Datchet Crédit : Getty

Sous le feu de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman Crédit : Getty

Oliver Harvey du Sun dans Datchet Crédit : Jon Bond

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que sa politique de logement des demandeurs d’asile dans des hôtels était “inacceptable” et une “solution à court terme”. Mais cela signifie que la crise de l’asile s’est maintenant déplacée de la côte de la Manche vers les portes de nombreux électeurs.

Son succès – ou non – pourrait décider du sort de M. Sunak aux urnes.