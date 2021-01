Les cabinets de médecins regorgent de demandes de patients qui espèrent se faire vacciner, même si la plupart des médecins n’ont pas de doses à offrir. Accablés par toutes les demandes, les membres du personnel de certains cabinets médicaux privés envoient des courriels et placent des affiches dans leurs bureaux et des notes sur leurs sites Web indiquant clairement qu’ils ne peuvent pas fournir la photo.

Mais les soins primaires et la médecine familiale sont au cœur des soins préventifs, et c’est là que la plupart des gens reçoivent habituellement des vaccins, a déclaré Shawn Martin, directeur général de l’American Academy of Family Physicians. Alors que les patients s’inquiètent de savoir où et quand ils peuvent recevoir le vaccin contre le coronavirus, ils se tournent vers leurs médecins, qui, dans la plupart des cas, n’ont tout simplement pas les vaccins.

La tension n’a fait qu’augmenter cette semaine lorsque les responsables fédéraux ont indiqué que davantage de doses d’un stock seraient envoyées aux États. Mais ils ont depuis précisé que le lot provenait en fait d’une tranche économisée pour les secondes doses.

«Les appels affluent sans aucun doute», a déclaré M. Martin. «Je pense que le défi d’aujourd’hui a été un manque de hiérarchisation cohérente et l’absence d’une stratégie de distribution cohérente.» Et cela, a-t-il dit, a rendu encore plus difficile pour les médecins de répondre à toutes les demandes. Diriger les patients vers les meilleures informations sur l’endroit où ils peuvent se faire vacciner n’est pas toujours chose facile.