Les cabinets d’avocats Russell, English, Scoma et Beneke de Princeton embauchent un natif de Lostant – Shaw Local

Le cabinet d’avocats Russell, English, Scoma et Beneke PC, basé à Princeton, a annoncé l’arrivée de Megan Fitzgerald, originaire de Lostant et diplômée de la St. Bede Academy.

« [Fitzgerald’s] une solide formation universitaire et un historique de service public font d’elle un ajout important à notre cabinet et un formidable ajout à notre communauté », a déclaré le directeur général Michael L. English.

Fitzgerald, la fille de Dennis et Diane Fitzgerald, est diplômée de St. Bede en 2013 et a ensuite obtenu un diplôme d’associé en arts et d’associé en sciences à l’Illinois Valley Community College en 2016.

Pendant son séjour à l’IVCC, Fitzgerald était membre de l’IVCC Honors Society, de Phi Theta Kappa et de Sigma Kappa Delta.

Elle a ensuite obtenu son baccalauréat en psychologie à l’Université Loyola de Chicago en 2018 et a été membre de la Tau Sigma National Honors Society et membre du conseil d’administration électronique de WeDignify à Loyola.

Dans le cadre de ses études, Fitzgerald a été stagiaire au Centre de développement pédiatrique, où elle a aidé des groupes d’enfants autistes et a étudié à l’étranger en Italie en 2017.

Elle a obtenu son doctorat en droit de la Northern Illinois University en 2022 et a été rédactrice en chef puis rédactrice adjointe de NIU Law Review et membre de Phi Alpha Delta.

Fitzgerald a obtenu l’autorisation d’exercer le droit en mai et sera avocat associé chez Russell, English, Scoma et Benek. Elle est également défenseure publique adjointe du comté de Bureau.