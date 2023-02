Les cabinets d’avocats Reilly et Skerston nommés entreprise du mois de janvier 2023 par Streator Chamber – Shaw Local

Dirigés en partie par son soutien à la communauté par le biais de collectes de fonds locales, les cabinets d’avocats de Reilly & Skerston, LLC, ont été nommés Entreprise du mois de janvier 2023 par la Chambre de commerce de la région de Streator.

En plus des services juridiques que l’entreprise fournit à la communauté, Reilly et Skerston croient qu’il faut redonner à leurs communautés, a déclaré la chambre. Au cours des mois de décembre et janvier, l’entreprise a collecté des dons monétaires et alimentaires pour le Streatorland Community Food Pantry et a mis au défi d’autres entreprises locales de faire un don et d’égaler sa contribution. Reilly a également récemment participé au Penguin Plunge à Ottawa, amassant plus de 4 000 $ pour Make-A-Wish Illinois.

Les cabinets d’avocats, situés au 7 Danny’s Drive, sont un cabinet d’avocats à service complet, avec des domaines de pratique comprenant les blessures, l’invalidité, le droit de la famille, l’adoption, le droit pénal, la planification successorale, les testaments, les fiducies, la tutelle, l’homologation et les affaires d’administration de succession. Aller à reillylawofficetreator.com ou appelez le 815-672-8505 pour plus d’informations.

La chambre récompense chaque mois des entreprises ou des organisations locales exceptionnelles.

Visite streatorchamber.com pour plus d’informations ou pour proposer une entreprise ou composez le 815-672-2921.