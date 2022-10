Les cabines d’appel vidéo hologramme de Google arrivent dans les bureaux de WeWork et T-Mobile

Les hologrammes ne sont plus réservés aux célébrités décédées. En fait, vous ne tarderez peut-être pas à assister à une réunion de travail virtuelle avec des représentations 3D réalistes de vos collègues.

C’est l’avenir vers lequel Google travaille : la société affirme qu’il est expansion des tests de son Project Starline, des cabines d’appel vidéo 3D où vous pouvez discuter avec des versions holographiques de vos amis, de votre famille ou de vos collègues. Après tester les cabines dans ses propres bureaux au cours de la dernière année, la société a maintenant l’intention de les placer dans les bureaux de certains de ses partenaires commerciaux, notamment Salesforce, WeWork, T-Mobile et Hackensack Meridian Health.

Google dit qu’il commencera à installer des prototypes avant la fin de l’année, et que la technologie est déjà suffisamment avancée pour donner l’impression que la personne à qui vous parlez est juste là dans la pièce avec vous – même si elle est sur le l’autre coté du monde.

C’est “une fenêtre magique, où les utilisateurs peuvent parler, faire des gestes et établir un contact visuel avec une autre personne, grandeur nature et en trois dimensions”, a déclaré la société dans son annonce la semaine dernière.

La technologie combine l’apprentissage automatique, la vision par ordinateur, l’audio spatial et les systèmes d’affichage en champ lumineux, explique Google. Il s’appuie sur une série de caméras haute résolution et de capteurs de profondeur personnalisés pour capturer la forme et les mouvements d’une personne avec suffisamment de fidélité pour en recréer un affichage 3D pour une conversation à distance.

Google n’a pas encore révélé ses plans ultimes pour la technologie, y compris s’il cherchera éventuellement à vendre les cabines vidéo 3D aux entreprises, aux consommateurs ou aux deux. Dans les bureaux, les cabines pourraient théoriquement être utiles pour des réunions avec des travailleurs à distance, des candidats à un emploi ou des entreprises clientes dans d’autres pays.

Le projet Starline est une réponse à l’augmentation des modalités de travail hybrides, où les accommodements en cas de pandémie ont conduit de plus en plus d’entreprises à donner aux travailleurs la possibilité de partager leur temps entre le travail à domicile et au bureau, note Google.

“Alors que nous construisons l’avenir du travail hybride avec nos partenaires d’entreprise, nous sommes impatients de voir comment Project Starline peut aider les employés à nouer des liens solides les uns avec les autres, les médecins à nouer des liens significatifs avec leurs patients et les vendeurs à établir des liens plus profonds avec leurs clients et clients », a déclaré la société dans son annonce.

D’autres entreprises technologiques proposent également des produits destinés à aider les travailleurs et les employeurs à naviguer dans le travail hybride ou entièrement à distance.

Mark Zuckerberg et Meta parient gros sur le rôle du métaverse dans l’avenir du travail, partenariat avec Zoom et Microsoft Teams pour créer des espaces de travail virtuels où les réunions peuvent être peuplées d’avatars numériques 3D de type dessin animé qui vous représentent, vous et vos collègues. Bill Gates a prédit que d’ici quelques années, “la plupart des réunions virtuelles” pourraient avoir lieu dans le métaverse, en utilisant ces types d’avatars numériques.

