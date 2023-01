Les buveurs réguliers sont transportés dans un pub coupé par les eaux de crue profondes

Un PUB transporte des habitués par bateau après avoir été coupé par les eaux de crue profondes.

Le Camp House Inn a installé un taxi flottant pour les habitants après que la Severn gonflée par la pluie a éclaté ses rives.

Le local Roger Blackmore est expédié au Camp House Inn 1 crédit

Le passeur Paul Scarrott brave les eaux profondes 1 crédit

Paul savoure une pinte dans l’alcool 1 crédit

Le personnel du bar utilise des caisses de bière renversées comme sièges dans le navire pour amener les buveurs à travers l’eau de 3 pieds de profondeur.

Les clients remboursent la gentillesse en se joignant au nettoyage à l’intérieur du pub inondé, qui subit des inondations régulières.

Il a été inondé après des jours de fortes pluies qui ont également inondé le parking et une route menant à l’auberge.

Jo Wainwright-Scarrott, 44 ans, directeur adjoint du pub de Grimley, Worcs, a déclaré : « Je pense que je suis plus maître d’équipage que barmaid pour le moment !

« Nous aimons faire traverser aux clients ce que nous appelons affectueusement nos douves.

« Quand il fait noir, nous les ramenons dans le bateau. Les habitués rendent la pareille en se mêlant de vadrouilles et de soucis après le retrait des eaux de crue.

« Nous espérons rester ouverts, mais c’est entre les mains de Dieu. L’eau monte plus vite que la normale.

Le local Roger Blackmore, 77 ans, s’est rendu au pub à vélo avant de monter sur le bateau.

Il a dit : « C’est mon point d’eau local depuis des années. J’adore l’atmosphère.

“L’eau monte rapidement maintenant, alors j’espère qu’elle restera ouverte.”

Le villageois John Snaith, 40 ans, a déclaré : « Il y a un esprit Blitz quand il y a des inondations. Tout le monde se mobilise pour aider. Après une heure de vadrouille, vous êtes prêt pour votre pinte.

Le pub, géré par la famille Wainwright depuis 1939, est habitué aux conditions météorologiques extrêmes.

Des plaques près de la cheminée montrent des traces de crues antérieures.

L’Agence pour l’environnement, quant à elle, a exhorté le public à éviter les rivières gonflées et à ne pas traverser les eaux de crue.

Le Met Office a déclaré que davantage de fortes pluies sont attendues dans le sud-ouest et les Midlands aujourd’hui avant des conditions plus fraîches et plus sèches.