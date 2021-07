Les buveurs provocateurs de Tokyo noient leurs frustrations face aux limites du virus et aux Jeux olympiques

A la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, les tentatives du gouvernement pour freiner une coronavirus/ »>La vague de coronavirus ciblant les buveurs se noie dans l’alcool, la frustration et l’indifférence.

Le Japon a demandé aux restaurants et bars de la ville de fermer à 20 heures, sinon entièrement, pour empêcher les gens de socialiser en contact étroit avec des étrangers et de propager le virus, mais l’état d’urgence n’en a pas dissuadé beaucoup. Au lieu de cela, les buveurs ont déménagé à l’extérieur et de nombreux bars des célèbres quartiers de la vie nocturne de Tokyo regorgent de clients provocants.

« Personne n’est convaincu quand (le gouvernement) victimise des personnes qui boivent de l’alcool sans montrer de preuves scientifiques décentes, même en allant de l’avant avec les Jeux olympiques », a déclaré Mio Maruyama, une travailleuse du secteur immobilier de 28 ans qui discutait avec ses collègues. dans la rue du quartier Shinjuku de Tokyo.

Elle dit qu’elle est intéressée à regarder les Jeux, en particulier de nouveaux sports comme le skateboard et la Japonaise Rui Hachimura, une star de la NBA, « mais quand je pense à la façon dont les politiciens jouent avec ça, je ne suis pas tout à fait enracinée pour cet événement du fond du cœur. «

« Ce n’est pas que nous enfreignons les règles simplement parce que nous sommes contre l’incohérence entre les paroles et les actions des politiciens », a-t-elle déclaré, faisant référence à une réception de 40 personnes pour les membres du Comité international olympique dimanche qui comprenait le Premier ministre et le gouverneur. de Tokyo.

« Mais quand vous voyez de telles choses, vous pourriez penser que les contrevenants avaient raison de faire ce qu’ils font. »

La réception du CIO a eu lieu à un moment où le public est interdit d’aller aux fêtes ou même d’assister à la plupart des événements olympiques. De nombreux Japonais sont frustrés par ce contraste, mais restent à peine chez eux.

Vers 21h30 à Shinjuku, les gens se sont croisés devant le terminal ferroviaire le plus fréquenté du monde. La participation nocturne était modeste par rapport à avant la pandémie, mais les quartiers des bars comme Kabukicho étaient toujours éclairés par les néons de quelques établissements de restauration qui étaient encore ouverts après 20 heures.

Exemptés du mandat de l’État d’urgence, les magasins de proximité ouverts 24h / 24 et 7j / 7 étaient occupés par les acheteurs. Près de l’un des magasins, des buveurs discutaient avec des employés de la ville portant des gilets verts du gouvernement métropolitain de Tokyo qui demandaient aux gens de s’abstenir de boire et de discuter à l’extérieur.

Dans une rue calme de l’est de Shinjuku, Naoto Suga a ramassé une canette de liqueur au citron que son ami venait de lui apporter. Ils étaient assis au bord du trottoir, avec une douzaine d’autres qui buvaient également dans la rue.

« Nous sommes ici tous les soirs depuis environ trois jours », a déclaré Suga, 25 ans, qui travaille dans un magasin de vêtements à proximité.

« Je ne pense pas que les Jeux olympiques eux-mêmes ont rendu cela (situation), mais même avant les Jeux, des choses comme l’état d’urgence sont restées des demi-mesures, et je pense que cela aggrave les choses », a-t-il déclaré.

« Les gens sont tous habitués à l’état d’urgence, donc cela devient moins significatif maintenant. »

Suga, qui n’a pas reçu le COVID-19[feminine vaccin encore, a également déploré le déploiement plus lent au Japon, en particulier pour les jeunes. Toutes les personnes de 12 ans et plus peuvent être vaccinées, mais les plus jeunes sont les derniers à faire la queue. Jusqu’à présent, seulement 22 % de la population japonaise a été complètement vaccinée.

« Pour être honnête, je suis pour l’organisation des Jeux olympiques ; c’est mieux que de ne pas le faire étant donné la dette des bâtiments du site », a-t-il déclaré.

« Mais je n’ai pas vraiment de sport en particulier que je veux regarder. J’ai perdu tout intérêt.

