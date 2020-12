Les fêtards ont profité des restrictions de niveau 2 en faisant la fête à York la nuit dernière malgré la chute des températures et les inondations.

Les buveurs ont afflué vers les pubs, bars et restaurants alors qu’ils poursuivaient leurs célébrations festives dans la ville romaine historique.

Les femmes ont souri pour les photos et l’une d’entre elles a montré sa flexibilité en levant sa jambe droite au-dessus de sa tête dans un restaurant.

Pendant ce temps, la tension a éclaté dans les rues alors que deux hommes ont été vus en train de démolir, avec un homme sur un mobile essayant de les séparer.

La fête s’est poursuivie malgré la chute des températures dans le nord, certaines régions se réveillant sous une couche de neige.

York a même vu des inondations, avec une photo montrant un signe pour Plonkers Wine Bar submergé après un déluge de Storm Bella.

Dans les endroits épargnés par les restrictions de niveau 4, les fêtards ont profité d’un peu de normalité et se sont dirigés vers des sites qui sont autorisés à rester ouverts en vertu de la réglementation actuelle. Sur la photo: York la nuit dernière

Dans les endroits épargnés par les restrictions de niveau 4, les fêtards ont profité d’un peu de normalité et se sont dirigés vers des sites autorisés à rester ouverts en vertu de la réglementation actuelle.

Dans le cadre du niveau 2, les personnes sont autorisées à se rencontrer à l’intérieur, y compris dans les lieux publics, avec des membres du même ménage ou des personnes à l’intérieur d’une bulle de soutien.

À l’extérieur, vous pouvez rencontrer des membres de votre famille et des amis avec lesquels vous ne vivez pas en groupes de six personnes maximum.

Les lieux tels que les restaurants et les pubs, qui sont autorisés à rester ouverts sous le niveau 2, doivent utiliser les mesures de sécurité Covid et suivre les directives gouvernementales.

L’un des hommes retire l’autre de l’homme qui était sur son téléphone portable après la ferraille à York dimanche soir

Les buveurs sont sortis malgré la chute des températures et des inondations à York, avec le panneau Plonkers Wine Bar photographié ici submergé

En vertu des restrictions de niveau 4, qui affectent des zones telles que Londres, certaines parties d’Essex et de Peterborough, les pubs et restaurants ainsi que tous les magasins non essentiels doivent fermer.

Les règles stipulent également que vous ne pouvez pas quitter ou être à l’extérieur de votre domicile à moins que vous n’ayez ce que le gouvernement considère comme un but précis ou une «excuse raisonnable».

Ces raisons comprennent des activités essentielles telles que les courses alimentaires et l’exercice, les arrangements de garde d’enfants ou d’aller au travail.

Plus de 40% de l’Angleterre se sont installés dans des conditions de verrouillage après que six millions de personnes supplémentaires aient été placées sous des restrictions de niveau 4 le lendemain de Noël.

Les zones déplacées vers le niveau d’alerte Covid le plus élevé étaient: Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk et Cambridgeshire, ces parties de l’Essex pas encore au niveau 4, Waverley dans le Surrey et le Hampshire – y compris Portsmouth et Southampton, mais à l’exception de la New Forest.

Bristol, Gloucestershire, Somerset, y compris la zone du conseil du North Somerset, Swindon, l’île de Wight, la New Forest et le Northamptonshire ainsi que Cheshire et Warrington seront tous escaladés au niveau 3.

Les Cornouailles et le Herefordshire passent du niveau 1 au niveau 2. Les changements ont signifié que 24 millions de personnes ont été plongées dans le niveau 4, soit 43% de la population de l’Angleterre.