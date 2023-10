ARLINGTON, Texas : Les bases volées et les moyennes au bâton sont en hausse et les temps de jeu sont en baisse lors des premières séries éliminatoires avec l’horloge des lancers et des bases plus grandes.

Il y a eu en moyenne 1,4 interceptions par match lors des League Championship Series, contre 0,8 lors des LCS de l’année dernière. Les Diamondbacks de l’Arizona, qui affrontent les Rangers du Texas dans la Série mondiale à partir de vendredi, mènent toutes les équipes en séries éliminatoires avec 1,6 interceptions par match.

La moyenne au bâton globale en séries éliminatoires a grimpé de 0,213 à 0,241, et la moyenne au bâton pour les frappeurs gauchers est passée de 0,217 à 0,244 au cours de la première année avec des limites de quart défensif, bien qu’avec la petite taille de l’échantillon, tout changement peut être une aberration.

La durée moyenne de jeu est de 3 heures et 2 minutes, soit une diminution par rapport à 3 min 22 s pour les matchs de neuf manches lors des trois premiers tours des séries éliminatoires de 2022 et à 3 min 40 s en 2021 lors des LCS.

Seules sept violations du chronomètre de lancer ont été signalées au cours de 36 matchs éliminatoires.

Les tentatives de vol de bases sont en hausse significative, passant de 1,1 par match à 1,6. Le taux de réussite est passé de 77,8% à 84,5%.

Les chiffres des séries éliminatoires font suite à une saison régulière au cours de laquelle la durée moyenne des matchs en neuf manches est passée de 3 :04 à 2 :40, son plus bas depuis 1985.

La MLB, malgré les objections de l’association des joueurs, a institué une horloge de lancer fixée à 15 secondes avec les buts vides et à 20 secondes avec les coureurs sur les buts. La moyenne en séries éliminatoires d’une violation pour cinq matchs était en baisse par rapport à une pour quatre matchs au cours du dernier mois de la saison régulière, qui était globalement en moyenne d’un peu moins d’une pour deux matchs.

Les changements comprenaient l’introduction de bases carrées de 18 pouces, contre 15 pouces, ce qui réduisait la distance entre le premier et le deuxième, et le deuxième et le troisième, de 4 1/2 pouces.

La saison régulière a enregistré le plus grand nombre d’interceptions depuis 1987 et le taux de réussite de 80,2 % était le plus élevé de l’histoire de la grande ligue, selon le Bureau des sports d’Elias.

___

AP MLB : https://apnews.com/hub/MLB

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)