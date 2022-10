Les buts de Ronaldo de Manchester United peuvent couler après le 700e

Erik ten Hag espère que les buts de Cristiano Ronaldo “flueront” après avoir obtenu le 700e de sa carrière en club lors de la victoire 2-1 de Manchester United contre Everton.

Ronaldo est sorti du banc à Goodison Park pour marquer son deuxième but de la saison et atteindre ainsi le cap impressionnant.

Le joueur de 37 ans a vu ses opportunités de jouer limitées jusqu’à présent cette saison, mais Ten Hag pense que le vainqueur contre Everton pourrait provoquer une tache violette devant le but.

“Chaque joueur en a besoin [confidence] même quand vous êtes le meilleur au monde, vous en avez besoin, vous avez besoin d’objectifs”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse. “Une fois qu’ils ont des objectifs, ils deviennent plus faciles, puis les objectifs se succèdent.

“C’est vraiment impressionnant quand vous marquez 700 buts, une énorme performance. Je suis vraiment heureux pour lui et je le félicite pour cela. Je suis aussi très heureux que ce soit son premier but de la saison en Premier League. Je suis sûr que plus de buts viendra pour lui.”

La victoire de United les a propulsés au cinquième rang du classement, à un point des quatre premiers. C’était une victoire cruciale après la défaite 6-3 contre Manchester City il y a une semaine et une nuit gênante contre Omonia Nicosia en Ligue Europa jeudi.

“Les critiques sont normales quand vous avez une défaite surtout dans un gros match dans un derby, donc nous devons faire face à cela et ensuite vous apprenez les leçons et nous l’avons fait, déjà jeudi et aujourd’hui également”, a ajouté Ten Hag.

“Les 35 premières minutes ont été bonnes, en possession et hors de possession. Nous avons eu un revers, un but contre, mais je pense que nous avons beaucoup mieux réagi et inversé la situation avant la mi-temps, donc vraiment bien.”

Le seul inconvénient pour United était une autre blessure d’Anthony Martial. Le Français a reçu son premier départ de la saison après avoir déjà raté des matchs en raison de problèmes aux ischio-jambiers et d’Achille, mais a été contraint de boiter après seulement 28 minutes.

“Je dois voir,” dit Ten Hag. “Je ne peux pas dire ce que c’est, à quel point c’est grave. Attendons les 24 premières heures à quel point c’est grave et ensuite je pourrai donner une réponse.”