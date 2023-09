Les buts de Caicedo, Kerr et Zaneratto en Coupe du Monde féminine nominés pour le Prix Puskás

Les buts marqués par Linda Caicedo, Sam Kerr et Bia Zaneratto lors de la Coupe du Monde Féminine figuraient parmi les 11 nominés vendredi par la FIFA pour le Prix Puskas annuel.

Le vote est ouvert sur le site Internet de la FIFA pour permettre aux fans du monde entier de choisir leurs trois meilleurs buts marqués au cours d’une période de qualification depuis la fin de la Coupe du monde masculine en décembre dernier jusqu’à la fin de la Coupe du monde féminine le 20 août.

Le but de Caicedo a été marqué pour la Colombie contre l’Allemagne lors d’un match de phase de groupes, celui de Kerr lors de la défaite 3-1 de l’Australie en demi-finale contre l’Angleterre et Zaneratto a marqué pour le Brésil contre le Panama dans leur groupe.

Parmi les nominés figurent également un but de volée d’Iván Morante pour Ibiza en deuxième division espagnole dans lequel il a touché le ballon quatre fois sans qu’il ne touche le terrain.

L’adolescent paraguayen Julio Enciso a marqué pour Brighton contre le champion de Premier League Manchester City avec un tir à longue portée pour terminer une séquence de passes d’équipe qui ont parcouru le terrain à deux reprises.

Nuno Santos a marqué pour le Sporting Lisbonne avec un film « rabona » ​​similaire au lauréat du prix Puskas 2021 d’Erik Lamela pour Tottenham contre Arsenal.

Le vote se clôturera le 10 octobre avec un poids égal accordé au sondage mondial des supporters et aux choix d’un panel d’anciens joueurs sélectionnés par la FIFA, a indiqué l’instance mondiale du football.

La FIFA n’a pas encore annoncé de date ni de lieu pour la cérémonie de gala de ses Meilleurs Prix annuels.

Reportage de l’Associated Press.

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily .]

Tendances COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA