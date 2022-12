Alors, à la Coupe du monde 2022, les buts aux tirs au but comptent-ils pour le Soulier d’Or ?

Si c’est le cas, cela pourrait être une aubaine pour un attaquant. N’importe quel joueur pourrait marquer un but par match jusqu’à la finale, plus des pénalités dans les trois tours à élimination directe jusqu’à la pièce maîtresse afin d’atteindre le double des chiffres pour le tournoi dans son ensemble.

Il suffit de regarder Kylian Mbappe et Lionel Messi – qui ont tous deux marqué leurs tirs au but lors de la fusillade de la finale de la Coupe du monde. Eh bien, malheureusement, ce n’est pas si simple.

Les buts aux tirs au but comptent-ils pour le Soulier d’or de la Coupe du monde 2022 ?

Non, les pénalités marquées en fusillade ne comptent pas pour

Ne suffit-il pas dans ce pays de demander que les buts soient marqués, et encore moins qu’ils comptent pour les records individuels ? (Crédit image : Clive Mason/Getty Images)

Les buts marqués en fusillade sont en fait considérés en dehors des conventions d’un vrai match : ils ne comptent dans aucun décompte dans aucune compétition – et les performances des gardiens de but en fusillade ne comptent pas non plus dans leurs statistiques.

Les pénalités qui sont marquées dans les 90 minutes d’un match – ou les 120, si le match devait aller en prolongation – sont équitables. Lors de la Coupe du monde 2018, Harry Kane a marqué six buts et 50% d’entre eux étaient sur place. Cependant, ils comptent tous : même celui qui a rebondi sur son derrière (s’ouvre dans un nouvel onglet) suite à un effort capricieux de Ruben Loftus Cheek.

Harry Kane a marqué six buts lors de la dernière Coupe du monde, dont trois sur place. (Crédit image : Elsa – FIFA/FIFA via Getty Images)

Ceux qui se souviennent assez clairement, cependant, se souviendront que le capitaine anglais a marqué deux fois sur 12 mètres contre la Colombie lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde – une fois pendant les 90 minutes et une fois aux tirs au but (s’ouvre dans un nouvel onglet) qui a finalement été remporté par les Trois Lions.

Cela amènerait Kane à sept buts. Mais un penalty dans le cadre d’une fusillade n’est pas vraiment un but.

Heureux d’avoir effacé celui-là – mais pour confirmer, les buts marqués en séries éliminatoires pour la troisième place comptent.