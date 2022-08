Les bus du Qatar ressentent la chaleur de la Coupe du monde lors d’un test de tournoi

Doha (AFP) – Les organisateurs de la Coupe du monde ont envoyé jeudi 1 300 bus dans les rues de Doha pour tester ce qu’ils ont appelé l’une des opérations de transport les plus élaborées jamais montées pour un événement international.

Avec plus d’un million de personnes attendues dans le petit État du Golfe pour le tournoi, le gouvernement ne prend aucun risque avec ses préparatifs de plusieurs milliards de dollars.

Et amener les hordes de footballeurs autour de la ville et entre les huit stades promet d’être l’un des plus grands défis.

“Il s’agit des opérations de transport les plus complexes jamais montées pour un événement sportif majeur”, a déclaré Ahmad al Obaidly, directeur de l’exploitation de Mowasalat, qui exploite les services de bus et de taxi du Qatar.

Lors du premier examen de leurs années de préparation, les organisateurs ont imité le calendrier des jours les plus chargés du tournoi, alors qu’environ 300 000 fans pourraient être à Doha en même temps.

Au milieu de la chaleur étouffante de l’été, des centaines de bus climatisés mais principalement vides se sont rendus dans les stades, les stations de métro et les points de ramassage.

À la station de métro Al Wakra, dans la banlieue de Doha, plus de 1 000 chauffeurs de Mowasalat se sont fait passer pour des fans pour être transportés au stade Al Janoub à cinq kilomètres (2,5 miles).

Le stade Al Bayt, où se déroulera le match d’ouverture le 20 novembre, ne possède pas sa propre station de métro.

Des centaines de bus sans passagers ont parcouru les 25 kilomètres (15 miles) jusqu’à la gare la plus proche de la nouvelle ville de Lusail, comme ils le feront lorsqu’ils emmèneront des supporters anglais et américains à leur match.

Les bus ont même fait le voyage de retour après minuit pour copier les conditions du match de fin de soirée du groupe B.

“Nous voulons nous assurer que nos plans vont dans la bonne direction”, a déclaré Thani Al Zarraa, directeur des opérations de mobilité pour les organisateurs du Qatar.

Obaidly a déclaré que 3 000 bus avaient été achetés et qu’il y en aurait plus de 4 000 dans les rues pour la Coupe du monde.

L’entreprise a également doublé son nombre de pilotes à 14 000 pour l’événement. La plupart ont été importés d’Asie du Sud et d’Afrique.

Ils ont été formés à la “conduite défensive” pour éviter les dangers sur la route et il existe des “plans d’urgence” pour les spectateurs gênants, a déclaré l’exécutif.

Chaque bus dispose également de cinq caméras de vidéosurveillance surveillées à un centre de commande central pour les fauteurs de troubles.

Après le tournoi, les anciens bus du Qatar seront donnés et dans le cadre de son héritage de la Coupe du monde, ce sera “l’un des premiers pays au monde à disposer d’un service de transport public entièrement électrique”, a déclaré Obaidly.

Al Zarraa a conseillé aux supporters en visite de planifier leurs déplacements à l’avance et de « faire preuve de patience ». Mais le chef de la compagnie de bus a promis : “Aucun fan ne sera laissé pour compte”.