Les bus de la SRTA sont gratuits grâce à la « taxe des millionnaires ». À quoi sert-elle d’autre ?

La gratuité continue, puisque la Southeastern Regional Transit Authority ne prélèvera aucun ticket de bus pendant encore un an — le service est financé par la « taxe des millionnaires » de l’État.

Jusqu’au 30 juin 2025, monter à bord d’un bus SRTA n’importe où à Fall River et à New Bedford, ou même voyager entre les deux, est gratuit au point de service. Cela inclut ses Service de transport à la demande pour les personnes handicapées.

La SRTA a déjà expérimenté un service de bus gratuit pendant des périodes plus courtes, dans le cadre de son programme « Try Transit ». Déjà gratuit depuis le 1er janvier, une autre subvention de l’État prolonge le service gratuit jusqu’à la fin de l’exercice 2025.

Comment est financé le service de bus ? Comment l’utilise-t-on ? Et qu’est-ce que l’impôt des millionnaires de l’État a permis d’acheter d’autre ?

Éducation de masse : Les frais de scolarité sont gratuits au Bristol Community College. Comment sont-ils financés ? Et les étudiants vont-ils se relâcher ?

Qui paie pour ce service de bus gratuit de la SRTA ?

Ceux qui ont des revenus élevés. En 2022, les électeurs ont approuvé un amendement constitutionnel de l’État qui impose une surtaxe de 4 % sur le revenu imposable des particuliers supérieur à 1 million de dollars. L’argent doit être utilisé exclusivement pour l’éducation et les transports.

Le budget de l’État pour l’exercice 2025 exige que « pas moins de 30 millions de dollars soient dépensés en subventions pour que les autorités régionales de transport en commun puissent mettre en œuvre un service gratuit à l’échelle du système tout au long de l’année », le tout provenant du Fonds pour l’éducation et le transport.

Le Département des transports du Massachusetts distribue l’argent de la subvention.

« Des montagnes de dettes » : Elizabeth Warren demande un allègement plus important de la dette des prêts étudiants dans un contexte de « crise » à Fall River

L’impôt des millionnaires a-t-il réellement généré suffisamment d’argent pour payer des bus gratuits pendant un an ?

Oui. Au cours de l’exercice 2024, la taxe a rapporté 1,8 milliard de dollars au Fonds pour l’éducation et les transports de l’État, soit plus de les 1,3 milliard de dollars attendus par le Comité des voies et moyens de la Chambre.

À quoi d’autre sert l’amendement sur le partage équitable ?

Parmi de nombreux autres postes budgétaires, ceux-ci figurent dans le budget de l’État 2025, financé par le Fonds pour l’éducation et les transports :

Petit-déjeuner et déjeuner gratuits dans les écoles publiques : 170 millions de dollars du fonds ont été réservés « pour le remboursement des districts scolaires et des écoles participantes des coûts liés à la fourniture de repas scolaires gratuits pour tous ».

Collège communautaire universel gratuit : 93,5 millions de dollars sont dépensés pour offrir une éducation gratuite dans les 15 collèges communautaires de l’État aux étudiants qui n’ont pas encore obtenu de diplôme universitaire.

Plus de pré-maternelle : 5 millions de dollars sont dépensés pour agrandir l’enseignement préscolaire, la préférence étant donnée « aux districts accueillant un pourcentage élevé d’élèves ayant des besoins élevés ».

Tarifs MBTA moins chers : 20 millions de dollars sont mis de côté pour financer un programme qui réduit les tarifs « pour les usagers de tous les modes de transport à faibles revenus ». Cela comprend le train de banlieue, lorsque le service commencera à Fall River et à New Bedford.

Améliorations routières : 45 millions de dollars sont réservés pour financer « la construction et la reconstruction des voies municipales ».

Le chauffeur de bus, Tony Sousa, se prépare à conduire son bus depuis la gare routière SRTA de New Bedford sur cette photo d’avril 2020.

Où circule le service de bus SRTA ?

SRTA a 10 itinéraires à Fall Riverun autre 10 à New Bedfordet un bus interurbain reliant les deux villes avec des arrêts tout au long du parcours.

Il fonctionne également un service de transport à la demande pour les personnes handicapées pouvant être utilisées à Fall River, New Bedford, Acushnet, Dartmouth, Fairhaven, Freetown, Mattapoisett, Somerset, Swansea et Westport.

Comment savoir où prendre un bus SRTA ?

Le Site Web de la SRTA propose des cartes de tous ses itinéraires, y compris des cartes Google interactives. L’application Bustracker de SRTA pour iPhone et Android peut également afficher tous les itinéraires avec des informations de suivi en temps réel — cela permet de trouver facilement le prochain bus disponible.

Comment fonctionne le service à la demande ?

Le service de réponse à la demande est à l’usage des cavaliers handicapés — pour y avoir droit, il suffit de se procurer un formulaire sur le site Web de la SRTA, de le remplir et de le faire signer par un médecin. Les courses peuvent être réservées jusqu’à sept jours à l’avance. Le service est disponible de 5 h 20 à 22 h 10 en semaine, de 6 h 10 à 20 h 05 le samedi et les jours fériés et de 9 h à 18 h le dimanche.

Cet article a été publié à l’origine sur The Herald News : Service de bus SRTA à Fall River, New Bedford gratuit pendant un an