Les bus alimentés par batterie de Metro se déclinent dans une nouvelle palette choquante

De nouveaux bus alimentés par batterie rechargeable – dont des centaines devraient arriver dans les rues du comté de King entre 2025 et 2035 – seront présentés dans une teinte à haute visibilité appelée « Jaune énergie », a révélé mercredi matin le métro du comté de King.

La plupart des autocars locaux et express afficheront la couleur jaune fluorescent à l’avant et « Seafoam Blue » à l’arrière, a déclaré la directrice générale Michelle Allison lors d’un événement de révélation à Tukwila. Les bus RapidRide resteront rouge foncé avec une nouvelle partie arrière violette, et les trolleybus électriques à fil resteront violets.

Metro exploite déjà 40 bus à batterie, principalement à partir de la base sud de Tukwila, pour desservir les communautés très polluées et à faibles revenus des vallées de Duwamish et de Green River. Quelques autres se rechargent à Eastgate Park & ​​Ride à Bellevue.