Les bureaux « verts » de Londres sont chers. Mais ils peuvent aider à retenir les travailleurs

La satisfaction des employés est une grande motivation pour les entreprises à passer au vert, d’autant plus que le Royaume-Uni est confronté à son marché du travail le plus tendu depuis des décennies.

LONDRES – Un cinquième des plus grandes entreprises du monde se sont engagées à atteindre zéro émission nette de carbone, selon une analyse par l’Energy and Climate Intelligence Unit, et une grande partie de ces émissions provient du lieu de travail.

La demande de bureaux durables est élevée, ce qui signifie que les prix le sont aussi. En fait, selon Les données de la société d’analyse MSCI.

C’est ce qu’on appelle la « prime verte ». D’un autre côté, les bâtiments moins respectueux de l’environnement, généralement plus anciens, bénéficient d’une “remise brune”.

Cela semble laisser aux chefs d’entreprise et aux investisseurs un choix simple entre des frais généraux réduits et des émissions réduites – mais il y a plus dans l’histoire.

Joy Nazzari est une réalisatrice fondatrice basée à Londres. Elle cherche à développer son entreprise, mais son ancien entrepôt de bureaux est trop petit et inaccessible pour les personnes handicapées, il est donc « essentiel » que l’équipe déménage.

“Le coût est un obstacle incroyable”, a déclaré Nazzari à CNBC, ajoutant qu’une augmentation de la taille des bureaux et de meilleures références écologiques entraîneraient une augmentation du loyer “d’au moins 50%” par rapport à ce qu’elle a vu sur le marché jusqu’à présent.

“Lorsque nous examinons des bâtiments avec cette remise brune, il est difficile de ne pas opter pour un bâtiment comme le nôtre, qui est un joli vieil entrepôt”, a-t-elle déclaré.