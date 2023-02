Les bureaux sont remplis à plus de 50 % pour la première fois depuis le début de la pandémie

New York

Près de trois ans après le début de la pandémie, les bureaux américains sont enfin à nouveau remplis à plus de la moitié alors que les travailleurs sont progressivement retournés au bureau.

L’occupation des bureaux dans 10 grandes villes américaines a dépassé 50,4 % des niveaux pré-pandémiques pour la première fois depuis le début de 2020, selon le tracker de sécurité Kastle Systems. C’est la première fois que l’occupation franchit la barre des 50% depuis mars 2020, lorsque de nombreux bureaux ont renvoyé des travailleurs chez eux à cause de Covid.

Les travailleurs ne reviennent toujours pas au bureau régulièrement ou tous les jours : les données de la semaine dernière ont montré que vendredi était le jour d’occupation le plus bas et mardi le plus élevé. Kastle a noté que les 10 villes qu’il suit “ont maintenant atteint des taux d’occupation supérieurs à 40%”.

Les grandes entreprises ont commencé à sévir contre les employés qui hésitent à revenir. Disney ordonne aux employés de l’entreprise de retourner au bureau quatre jours par semaine à partir du 1er mars. Starbucks (SBUX) a également récemment institué un horaire de bureau de trois jours par semaine.

Apple (AAPL) a également demandé à ses employés d’être au bureau au moins trois jours par semaine, suscitant des tensions avec certains de ses employés. La société mère de Snapchat a récemment demandé aux employés de retourner au bureau 80 % du temps, soit l’équivalent de quatre jours par semaine, à partir de ce mois-ci.

Cependant, le PDG d’Amazon (AMZN), Andy Jassy, ​​ne cherche pas à forcer les employés de l’entreprise à retourner au bureau de sitôt, déclarant en septembre qu’il “n’a pas de plan pour obliger les gens à revenir”.

Des dizaines d’entrepreneurs de YouTube se mettent en grève vendredi pour protester contre ce qu’ils décrivent comme des politiques de retour au bureau déraisonnables qui pourraient forcer nombre d’entre eux à quitter d’autres États.

La manifestation implique plus de 40 sous-traitants pour YouTube Music, selon l’Alphabet Workers Union, qui soutient la grève. Les sous-traitants travaillent pour une société tierce appelée Cognizant, et ils demandent à la société et à Google, la société mère de YouTube, de réviser les politiques internes pour être plus flexibles.

La grève a été signalée pour la première fois par Axios, qui a déclaré que les entrepreneurs avaient voté en faveur de la grève après avoir reçu l’ordre de se présenter à un bureau à Austin à partir de lundi. Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon l’Alphabet Workers Union, environ un quart des grévistes sont basés en dehors du Texas, et la majorité des sous-traitants avaient été initialement embauchés en tant que travailleurs à distance.

“En moyenne, les travailleurs de la musique YouTube sont payés 19 $ de l’heure et ne peuvent pas payer les frais de déménagement, de déplacement ou de garde d’enfants associés au travail en personne”, a déclaré le groupe sur sa page Facebook. “La prochaine date de retour au bureau menace les moyens de subsistance des travailleurs qui ne vivent pas dans la région d’Austin.”

Avec une pénurie mondiale de main-d’œuvre et un nombre obstinément élevé d’offres d’emploi, forcer les gens à retourner au bureau pourrait se retourner contre eux. Les dirigeants qui exigent que les travailleurs soient sur place plus de jours que le personnel ne le souhaite – et qui les menacent de réductions de salaire ou de licenciement s’ils ne s’y conforment pas – peuvent créer un problème à plus long terme, selon les experts du lieu de travail.

Les arguments de nombreux dirigeants pour venir travailler se concentrent désormais sur la nécessité de préserver la culture d’entreprise, la collaboration et le mentorat des jeunes travailleurs.

Le temps passé en face-à-face est important, mais les recherches sur le lieu de travail montrent que ni la culture ni la collaboration ne sont nécessairement optimisées simplement en faisant en sorte que les employés passent 40 heures par semaine dans le même bâtiment. Cela montre également que lorsque les employés et les équipes sont autorisés à planifier leur temps en personne plutôt qu’à distance, cela peut stimuler l’engagement, le moral et la rétention.

– Jeanne Sahadi de CNN a contribué à ce reportage.