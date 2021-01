Le coronavirus ne tuera pas le bureau, écrit Dror Poleg pour The Upshot.

La capacité de travailler à distance ne poussera pas la plupart des gens à quitter les villes et les bureaux, mais elle permettra à beaucoup de vivre et de travailler de nouvelles façons et dans de nouveaux lieux – tout en causant sa juste part de perturbations, soutient-il.

Même avant la pandémie, il y avait des signes de problèmes avec le marché des bureaux dans la poignée de villes où la soi-disant classe créative avait afflué. En 2018, migration nette vers New York, Los Angeles et San Francisco était négatif, tandis que l’économie américaine grandi à un sain 2,9 pour cent. Des aimants créatifs comme Londres et Paris étaient éprouver déclins similaires.

L’explication de ces baisses – principalement des coûts de logement élevés en raison des limites de la construction neuve – masque d’autres forces qui déstabilisaient le marché traditionnel des bureaux. Au milieu des années 2010, Amazon, Facebook, Google, Apple et d’autres ont commencé à diviser leur siège social en plusieurs endroits.

Pour les entreprises à la croissance la plus rapide, il était plus important de pouvoir exploiter les talents n’importe où que d’avoir toutes leurs équipes en un seul endroit. Les petites villes étaient assez bonnes.