Les bureaux du gouvernement du comté de Kane ferment tôt jeudi, restent fermés vendredi – Shaw Local

Les services non urgents du gouvernement du comté de Kane ont fermé pour le reste de la journée de jeudi et resteront fermés le vendredi 23 décembre en raison de la météo hivernale.

Selon un communiqué de presse, le personnel du département du comté travaillera à distance et répondra aux e-mails et aux appels téléphoniques pendant les heures normales de bureau.

Les services en personne dans d’autres bureaux gouvernementaux peuvent varier et le public est invité à appeler à l’avance pour connaître les heures d’ouverture.

Les bureaux de comté non urgents seront fermés le 26 décembre à l’occasion des vacances.

Tous les palais de justice du comté de Kane et les bureaux du greffier du circuit du comté de Kane seront physiquement fermés et les affaires prévues seront entendues sur Zoom. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.illinois16thjudicialcircuit.org.

Les centres de recyclage du comté de Kane à Batavia et West Dundee seront fermés le vendredi 23 décembre. Les deux centres rouvriront le matin du mardi 27 décembre. Veuillez consulter www.countyofkane.org/recycling pour des annonces à jour sur l’état du centre de recyclage.

Pour une liste des centres de réchauffement du comté de Kane, visitez la page d’accueil du gouvernement du comté de Kane à www.countyofkane.org et cliquez sur communiqués de presse.