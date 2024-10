Les bureaux debout peuvent être mauvais pour la santé, suggère une étude | Santé

Ils ont été présentés comme l’antidote ultime au fait de rester assis toute la journée devant un écran au bureau. Mais une étude suggère que les bureaux debout, qui ont gagné en popularité ces dernières années, ne compensent pas l’inactivité et peuvent même augmenter le risque de maladies telles que des veines enflées et des caillots sanguins dans les jambes.

Des recherches impliquant plus de 80 000 adultes au Royaume-Uni ont également découvert que la position debout ne réduit pas le risque de maladies telles que les accidents vasculaires cérébraux et l’insuffisance cardiaque, malgré la croyance largement répandue selon laquelle c’est le cas.

L’étude, dirigée par l’Université de Sydney, a révélé qu’être debout plus de deux heures par jour peut augmenter le risque de développer des problèmes tels que la thrombose veineuse profonde et les varices. Les résultats ont été publiés dans l’International Journal of Epidemiology.

Le Dr Matthew Ahmadi, de la faculté de médecine et de santé de l’Université de Sydney, a déclaré que les personnes qui restent assises ou debout pendant de longues périodes devraient planifier des mouvements réguliers tout au long de la journée.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que rester debout trop longtemps ne compensera pas un mode de vie autrement sédentaire et pourrait être risqué pour certaines personnes en termes de santé circulatoire. Nous avons constaté que rester debout davantage n’améliore pas la santé cardiovasculaire à long terme et augmente le risque de problèmes circulatoires », a déclaré Ahmadi.

Pour déterminer si le fait d’être debout présentait des avantages pour la santé, les chercheurs ont étudié les données de 83 013 adultes qui font partie de la base de données des dossiers de santé UK Biobank.

Ces personnes ne souffraient pas de maladie cardiaque au début de l’étude et portaient des appareils aux poignets pour suivre leurs mouvements. L’équipe a constaté que pour chaque 30 minutes supplémentaires passées debout au-delà de deux heures, le risque de maladie circulatoire augmentait de 11 %.

Il n’a pas été démontré que rester debout réduit le risque de maladies cardiaques telles que les accidents vasculaires cérébraux, l’insuffisance cardiaque et les maladies coronariennes, ont indiqué les chercheurs.

Le professeur Emmanuel Stamatakis, directeur du Mackenzie Wearables Research Hub à l’Université de Sydney, a déclaré : « Pour les personnes qui restent assises régulièrement pendant de longues périodes, y compris de nombreux mouvements accidentels tout au long de la journée et des exercices structurés peuvent être un meilleur moyen de réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

« Prenez des pauses régulières, promenez-vous, participez à une réunion à pied, utilisez les escaliers, faites des pauses régulières lorsque vous conduisez sur de longues distances ou profitez de cette heure de déjeuner pour vous éloigner du bureau et faire un peu de mouvement. »

Emily McGrath, infirmière en cardiologie à la British Heart Foundation qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré que les résultats soulignaient l’importance d’être actif pendant la journée de travail.

« Plus les gens peuvent éviter d’être stationnaires, mieux c’est », a-t-elle déclaré. « Sur le long terme, l’étude a montré que le temps passé debout n’était pas associé à un risque accru de maladie cardiovasculaire, mais qu’il avait d’autres implications sur la santé circulatoire pour certains. Il est important d’être actif pour réduire ce risque.