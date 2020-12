Le vote a commencé lors des élections présidentielles et législatives en République centrafricaine après une période de campagne marquée par la violence entre les rebelles et les forces gouvernementales.

Malgré les appels de l’opposition à retarder le vote dans l’insécurité, la Cour constitutionnelle a rejeté un report.

Le président Faustin-Archange Touadera, candidat à un second mandat, a tenté de rassurer les candidats et les électeurs sur le fait que le vote sera sécurisé. Il s’agit de la première élection du pays d’Afrique centrale depuis qu’un accord de paix a été signé entre le gouvernement et 14 groupes rebelles en février 2019, bien que les combats se poursuivent.

Trois soldats de la paix burundais ont été tués par des combattants armés et deux autres blessés vendredi. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné les attaques dans les régions de Dekoua et de Bakouma avant les élections, appelant à une justice rapide et affirmant qu’elles pouvaient constituer des crimes de guerre.

L’ONU a repris la ville de Bambari la semaine dernière aux rebelles. Des groupes rebelles se sont également emparés de plusieurs villes proches de la capitale, Bangui.

Les électeurs se sont rendus dimanche aux urnes de la capitale, bien que d’autres aient fui la violence pendant le week-end de vacances.

De nombreux habitants de la ville de Bangassou, dans le sud-est du pays, ont fui à cause des combats, ont déclaré des habitants.

«Je suis dans la ville de Bangassou mais ma femme et mes enfants sont passés de l’autre côté de la rive vers le Congo à cause des violences», a déclaré Christian Kombro, un enseignant de la ville.

Le gouvernement attribue les troubles à l’ancien président François Bozize, qui est rentré d’exil il y a un an et a été empêché de se présenter aux élections. Il a été accusé d’avoir rejoint des groupes armés pour déstabiliser le pays et lancer un coup d’État. Il l’a nié.

Menace de violence

Le Rwanda et la Russie ont chacun envoyé des centaines de soldats dans le pays pour soutenir le gouvernement.

Seize candidats se présentent à la présidence, dont trois femmes. Plus de 1 500 candidats se présentent pour 140 sièges à l’Assemblée nationale. Plus de 1,86 million d’électeurs sont inscrits, mais plus de 598 000 réfugiés dans les pays voisins ne pourront pas voter, selon l’ONU.

Les partis de la Coalition de l’opposition démocratique connue sous le nom de COD-2020 ont déclaré la semaine dernière que sept de ses candidats se sont retirés des élections, citant la violence. Les partis avaient souhaité que le vote soit retardé, alléguant de mauvais préparatifs et un corps électoral influencé par le président.

Les experts mettent en garde contre de fortes chances de violence supplémentaire si l’opposition n’accepte pas les résultats des élections. « Un résultat contesté peut conduire à une crise post-électorale que les groupes armés pourraient utiliser pour affaiblir davantage l’Etat », a noté l’International Crisis Group.

La République centrafricaine, riche en minéraux, est confrontée à des combats interreligieux et intercommunautaires meurtriers depuis 2013, lorsque des rebelles de la Séléka, à majorité musulmans, ont pris le pouvoir à Bozize après avoir longtemps revendiqué la marginalisation. La résistance au régime de la Séléka a finalement conduit à des musulmans pris pour cible en masse, certains battus à mort, des mosquées détruites et des dizaines de milliers de personnes expulsées de la capitale en 2014.

Malgré un accord de paix conclu en 2019 entre le gouvernement et 14 groupes rebelles, la violence intermittente et les violations des droits humains se sont poursuivies.

L’insécurité la plus récente a commencé après que la Cour constitutionnelle a rejeté la candidature de Bozize, au motif qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence de «bonne moralité».

Bozize, qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 2003 et a gouverné jusqu’en 2013, fait face à un mandat d’arrêt international pour «crimes contre l’humanité et incitation au génocide». Il risque également des sanctions de l’ONU pour son rôle présumé dans le soutien des groupes anti-Balaka qui ont résisté à la Séléka en 2013.