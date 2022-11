Les bureaux de Twitter temporairement fermés, l’accès des employés suspendu – médias

Les médias suggèrent que cette décision est due à la crainte d’un sabotage au sein de l’entreprise

Twitter a déclaré jeudi à ses employés que tous les immeubles de bureaux seraient temporairement fermés et que l’accès par badge serait suspendu, selon les médias. Selon un message interne vu par la BBC, les travailleurs ont été informés que les bureaux rouvriraient lundi prochain, bien que l’entreprise n’ait donné aucune raison pour la fermeture.

Le message demandait également aux travailleurs de “continuer à se conformer à la politique de l’entreprise en s’abstenant de discuter des informations confidentielles de l’entreprise sur les réseaux sociaux, avec la presse ou ailleurs.”

Certains soupçonnent que cette décision peut être attribuée aux craintes d’Elon Musk et de son équipe selon lesquelles des employés mécontents pourraient tenter de saboter l’entreprise de l’intérieur, selon Zoe Schiffer, rédactrice en chef de Platformer.

Nous entendons dire que c’est parce qu’Elon Musk et son équipe sont terrifiés que les employés sabotent l’entreprise. De plus, ils essaient toujours de déterminer pour quels employés de Twitter ils doivent couper l’accès. – Zoe Schiffer (@ZoeSchiffer) 17 novembre 2022

L’annonce intervient alors que les tensions au sein de Twitter continuent de croître depuis que Musk a commencé à apporter des changements drastiques aux opérations de l’entreprise, notamment le licenciement de plus de 50 % des employés.

Plus tôt cette semaine, plusieurs centaines d’employés ont également démissionné de Twitter après que le milliardaire aurait dit au personnel qu’ils devaient se préparer à “des temps difficiles à venir » et être prêt à s’engager à des heures de travail plus longues et être “extrêmement hardcore.” Selon le Washington Post, le mémo ajoutait que ceux qui refuseraient de souscrire à ces conditions seraient licenciés avec trois mois d’indemnité de départ.

Lire la suite Musk cherche un nouveau leader pour diriger Twitter – Reuters

Pendant ce temps, Musk a tweeté que Twitter avait frappé “un autre record historique” dans le trafic vers le site, car le milliardaire a rejeté les inquiétudes concernant les licenciements et les démissions massifs, déclarant que “les meilleures personnes restent.”

Le PDG de Tesla et SpaceX a acquis Twitter dans le cadre d’une prise de contrôle de 44 milliards de dollars qui s’est achevée à la fin du mois dernier. Depuis, il a licencié plusieurs milliers d’employés et la plupart des cadres de l’entreprise.

Musk a expliqué ses actions en soulignant que l’entreprise était devenue gonflée de personnel et devait générer plus de revenus pour devenir un “place de la ville numérique commune.” Il a également souligné l’importance de promouvoir la liberté d’expression et de lutter contre la censure partisane excessive sur la plateforme.