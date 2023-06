Les bureaux de scrutin pour les élections partielles fédérales au Manitoba, en Ontario et au Québec fermeront bientôt

Les bureaux de vote fermeront bientôt dans quatre élections partielles fédérales et les travailleurs électoraux commenceront à compter les bulletins de vote au Québec, en Ontario et au Manitoba.

Les bureaux de vote ferment à 21h30 HE (20h30 Central). CBCNews.ca vous apportera les résultats au fur et à mesure qu’ils filtrent.

Les quatre sièges en question ont été considérés comme « sûrs » pour les partis qui les détiennent actuellement.

Si l’une de ces circonscriptions changeait de mains, cela serait considéré comme un bouleversement majeur – un écart par rapport au modèle qui pourrait modifier la dynamique du pouvoir à Ottawa.

Même si les sièges ne changent pas de mains, ces élections partielles pourraient servir de baromètre sur la façon dont les électeurs de quatre circonscriptions géographiquement diversifiées perçoivent la situation actuelle et les chefs des deux principaux partis politiques du Canada.

Un flop libéral dans les sièges-forteresses suggérerait que le premier ministre Justin Trudeau et son cabinet sont dans une situation difficile. Cela validerait certains sondages nationaux qui indiquent que le soutien au gouvernement a chuté après près de huit ans au pouvoir.

Une perte conservatrice – ou un échec à faire des percées dans des sièges potentiellement gagnables – suggérerait que le jeune chef Pierre Poilievre a encore du travail à faire pour gagner les électeurs.

Notre-Dame-de-Grâce—Westmount

La circonscription montréalaise de Notre-Dame-de-Grâce—Westmount, un siège urbain occupé en dernier lieu par l’ancien ministre et astronaute Marc Garneau, est rouge libérale depuis des générations.

Bien qu’elle soit considérée comme un bastion libéral, de nombreux anglophones de la circonscription ont été irrités par la récente refonte de la Loi sur les langues officielles par le gouvernement.

Il y a 10 candidats en lice dans la circonscription fédérale de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount à Montréal. (Radio-Canada)

La candidate libérale est Anna Gainey, ancienne présidente du parti et amie du premier ministre Justin Trudeau. Elle affronte l’enseignant Jean-François Filion pour le NPD, l’étudiante Laurence Massey pour le Bloc québécois, le comptable Mathew Kaminski pour les conservateurs et le chef adjoint du Parti vert Jonathan Pedneault.

Winnipeg-Centre-Sud

Winnipeg-Centre-Sud, un siège urbain détenu par le député libéral Jim Carr jusqu’à sa mort, est dans la colonne des victoires libérales depuis des décennies – à l’exception d’une période d’interruption de quatre ans lors des élections de 2011 qui ont produit une majorité conservatrice.

Ben Carr, directeur d’école et ancien membre du personnel politique, se présente aux libéraux pour remplacer son défunt père.

Il affronte Damir Stipanovic, un contrôleur aérien candidat aux conservateurs ; Julia Riddell, psychologue clinicienne représentant le NPD; Doug Hemmerling, un éducateur du Parti Vert ; Tylor Baer, ​​DJ du Parti populaire du Canada; et Tait Palsson, candidat indépendant.

Oxford

Oxford, une circonscription en grande partie rurale du sud-ouest de l’Ontario, est détenue par un conservateur depuis la fusion des partis progressiste-conservateur et Alliance canadienne au début des années 2000.

Le député conservateur de longue date Dave MacKenzie a déclenché l’élection partielle lorsqu’il a démissionné en janvier.

Sa fille Deb Tait s’est présentée à l’investiture du parti et a perdu – un résultat qui a incité Tait à accuser d’actes répréhensibles, ce que le parti a nié.

Arpan Khanna, un avocat qui a déjà couru pour le parti à Brampton, en Ontario, portera la bannière conservatrice.

Comme d’habitude, McKenzie et sa fille ont soutenu le candidat libéral, David Hilderley, un directeur et agent immobilier à la retraite, plutôt que Khanna, qui a été qualifiée de « candidat parachute » pour son lien ténu avec la circonscription.

Le candidat conservateur Arpan Khanna, le candidat libéral David Hilderley et le candidat du Nouveau Parti démocratique Cody Groat se présentent dans la circonscription d’Oxford, dans le sud de l’Ontario, qui devrait être l’une des courses les plus serrées de la nuit. (arpankhanna.ca, davidhilderley.liberal.ca, oxfordndp.ca)

S’adressant à la Presse canadienne lundi, MacKenzie a déclaré que les luttes intestines du parti avaient abouti à « la campagne la plus méchante que nous ayons jamais vue dans notre circonscription ».

« Cela divise notre parti et notre communauté », a-t-il déclaré.

Cody Groat, un néo-démocrate, est également sur le bulletin de vote.

Portage-Lisgar

Portage-Lisgar, au Manitoba, une circonscription longtemps détenue par l’ancienne chef conservatrice par intérim Candice Bergen, figure parmi les sièges conservateurs les plus sûrs du pays – bien que le candidat du Parti populaire ait affiché des chiffres élevés lors des élections fédérales de 2021 de l’ère COVID.

Le candidat conservateur Branden Leslie, un ancien membre du personnel politique qui a travaillé pour un groupe de défense des producteurs de céréales, est mis au défi par le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier.

Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, s’adresse aux journalistes à Winnipeg le 16 mai 2023 après avoir comparu devant le tribunal et avoir été condamné à une amende de 2 000 $ pour avoir enfreint les restrictions liées à la COVID-19 au Manitoba en 2021. (Steve Lambert/La Presse canadienne)

Bernier tente de dépasser les 21,58 % que son parti a obtenus lors des dernières élections – le meilleur résultat du mouvement à l’échelle nationale.

Leslie et Bernier ont échangé des barbes tout au long de la campagne. Bernier a qualifié son adversaire de « faux » conservateur. Leslie, à son tour, a qualifié Bernier « d’opportuniste du Québec qui dit ou fait tout ce qu’il pense que les gens veulent entendre ».

Pour affronter l’extrême droite Bernier, Poilievre s’est rendu dans la circonscription et a utilisé une rhétorique ciblant le Forum économique mondial – une organisation internationale qui est devenue le centre de nombreuses théories du complot de droite en ligne – lors d’un discours de souche.

Leslie et Bernier seront sur le bulletin de vote aux côtés de la candidate libérale Kerry Smith – qui dirige un département métis de l’emploi et de la formation – Lisa Tessier-Burch, une enseignante du NPD, et du candidat du Parti vert Nicolas Geddert, qui a travaillé dans le logement.