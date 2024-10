Les bureaux de santé lancent une campagne de vaccination contre la grippe et la COVID – CBC

Le bureau de santé de Sudbury suit le bureau de santé du district de Nipissing Parry Sound dans la planification du déploiement de la vaccination

05 octobre 2024

Le bureau de santé de Sudbury est le dernier à annoncer qu’un déploiement de vaccins est en cours pour aider à réduire le risque que les personnes contractent le COVID, la grippe et d’autres virus respiratoires cet automne.

Santé publique Sudbury et districts prévoit une campagne de vaccination qui débutera plus tard ce mois-ci en utilisant les vaccins mis à jour contre la COVID-19 et la grippe.

Ils seront remis aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes vivant ou travaillant dans des lieux collectifs, aux personnes enceintes, aux enfants âgés de six mois à quatre ans, aux personnes issues des communautés des Premières Nations, inuites ou métisses, aux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, et les agents de santé.

Le 28 octobre, ils seront accessibles à tous.

