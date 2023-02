Les bureaux de BBC India perquisitionnés par des agents du fisc à New Delhi et à Mumbai | Nouvelles du monde

Les autorités fiscales indiennes ont perquisitionné les bureaux de la BBC à New Delhi.

Des équipes du département des impôts ont interrogé les bureaux de la BBC à Delhi et à Mumbai, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India, citant des responsables qui n’ont pas été identifiés.

UN Bbc Le porte-parole a déclaré: “Les autorités fiscales sont actuellement dans les bureaux de la BBC à New Delhi et à Mumbai et nous coopérons pleinement.

“Nous espérons que cette situation sera résolue dès que possible.”

Les autorités fiscales indiennes se sont jusqu’à présent refusées à tout commentaire.

La perquisition des bureaux intervient quelques semaines seulement après que le diffuseur a publié un documentaire critiquant le Premier ministre Narendra Modi rôle dans les émeutes antimusulmanes de 2002 lorsqu’il était ministre en chef du Gujarat dans lesquelles plus de 1 000 personnes sont mortes.

Image:

Le Premier ministre indien Narendra Modi a été critiqué pour son rôle dans les émeutes anti-musulmanes en 2002 alors qu’il était ministre en chef du Gujarat



M. Modi a nié les allégations selon lesquelles les autorités sous sa direction auraient autorisé et même encouragé l’effusion de sang, et la Cour suprême a déclaré qu’elle n’avait trouvé aucune preuve pour le poursuivre.

L’année dernière, le tribunal a rejeté une requête déposée par une victime musulmane contestant l’exonération de M. Modi.

La deuxième partie du documentaire en deux parties “examine le bilan du gouvernement de Narendra Modi après sa réélection en 2019”, selon le site Internet de la BBC.

Le gouvernement indien a interdit le documentaire, les autorités ont décidé d’arrêter les projections et d’en restreindre les extraits sur les réseaux sociaux, ce que les critiques ont qualifié d’atteinte à la liberté de la presse.

En savoir plus:

L’Inde utilise des pouvoirs d’urgence pour bloquer le documentaire de la BBC sur Narendra Modi

La police et les étudiants s’affrontent alors que les tensions montent à propos du documentaire interdit de BBC Modi

Le gouvernement a invoqué des pouvoirs d’urgence en vertu de ses lois sur les technologies de l’information pour bloquer le programme.

Twitter et YouTube se sont conformés aux demandes du gouvernement et ont supprimé de nombreux liens vers le documentaire.

l’Inde Le ministère des Affaires étrangères de l’époque a qualifié le documentaire de “morceau de propagande conçu pour promouvoir un récit particulièrement discrédité” qui manquait d’objectivité.

De nombreux politiciens du parti Bharatiya Janata de M. Modi ont critiqué le programme comme une attaque contre la souveraineté de l’Inde.

La BBC a déclaré dans un communiqué à l’époque que le documentaire avait été “rigoureusement étudié” et impliquait un large éventail de voix et d’opinions.

“Nous avons offert au gouvernement indien le droit de répondre aux questions soulevées dans la série – il a refusé de répondre”, indique le communiqué.

La semaine dernière, des nationalistes hindous de droite ont demandé à la Cour suprême une interdiction complète de la BBC à la suite de l’émission.

Le tribunal a rejeté leur plaidoyer, le qualifiant de “absolument sans fondement”.