Les bureaucrates ne devraient pas imposer une politique mondiale d’IA lors de réunions « fantaisies et de haut niveau », avertit un expert

L’annonce du secrétaire d’État américain Antony Blinken selon laquelle il travaille avec des partenaires européens pour élaborer un code de conduite volontaire sur l’intelligence artificielle (IA) a laissé certains experts inquiets de la manière dont le gouvernement envisage de gérer des politiques aussi délicates à l’avenir.

« Beaucoup d’entre nous pensent que cela devrait être fait par le biais d’institutions juridiques, par le biais d’institutions démocratiques et pas simplement comme un accord parallèle lors d’une réunion commerciale entre les gouvernements et l’industrie », a déclaré Marc Rotenberg, directeur exécutif du Center for AI and Digital Policy. Fox News numérique.

« Je ne pense pas que ce soit bon pour le public », a souligné Rotenberg. « Je pense que le public a le droit de s’attendre à ce que quelles que soient ces décisions concernant l’intelligence artificielle, elles seront prises par le biais d’institutions politiques et pas seulement lors de ces réunions sophistiquées de haut niveau. »

Blinken a fait cette annonce après une réunion du Conseil UE-États-Unis sur le commerce et la technologie (TTC) avec des partenaires commerciaux européens en Suède. La vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, a déclaré que l’IA générative changeait complètement la donne et qu’il fallait une « intelligence artificielle responsable ».

L’effort semblerait inciter le TTC à jouer « un rôle important » dans l’établissement des codes auxquels « tous les pays partageant les mêmes idées » pourraient adhérer.

Rotenberg a déclaré qu’il trouvait les codes de conduite volontaires frustrants car les États-Unis font déjà partie de l’Organisation de coopération et de développement économiques. (OCDE) Principes de l’IAsur lequel les États-Unis « ont mené l’effort ».

Les États-Unis ont même recueilli le soutien de pays du monde entier, dont la Chine, la Russie et le Brésil. Les principes de l’OCDE ont établi une norme gouvernementale sur l’IA en 2019, qui a servi de base aux principes du G-20 sur l’IA établis la même année.

L’OCDE a appelé à une plate-forme inclusive sur les politiques publiques en matière d’IA qui se concentre sur trois idées fondamentales : la multidisciplinarité, en examinant les opportunités et les défis posés par les développements actuels et futurs de l’IA ; une analyse factuelle sur le développement de l’IA pour aider à créer des méthodologies plus solides ; et un multipartenariat mondial pour aligner les secteurs privé, public, civique et universitaire sur la politique en matière d’IA.

Vestager a déclaré que le nouveau code de conduite volontaire publierait un avant-projet dans quelques semaines. Les responsables solliciteront les commentaires des acteurs de l’industrie, inviteront les parties à s’inscrire et promettront « très, très bientôt une proposition finale à laquelle l’industrie s’engagera volontairement ».

Rotenberg s’est dit préoccupé par le fait que les décideurs politiques et les législateurs « ne sont pas suffisamment au courant de ce qui s’est passé auparavant ». En 2021, Rotenberg a déclaré qu’il pouvait compter quelque 800 codes de conduite différents pour l’IA, avec des entreprises – dont Google, Microsoft et d’autres développeurs d’IA – établissant des codes de conduite internes.

« Je pense qu’il est très important de s’appuyer sur les engagements antérieurs », a déclaré Rotenberg.

« Nous nous concentrions sur la mise en place des garde-fous nécessaires à l’intelligence artificielle. Il y a un large soutien. C’est vraiment non partisan à ce stade, et c’est aussi mondial. Donc, vous vous tournez vers les dirigeants politiques pour dire: » Vous savez, mettons en place le nécessaire cadre juridique, et créons les institutions nécessaires pour s’assurer qu’il est respecté.

« Si nous n’avançons pas dans cette direction, alors vous voyez que nous ne progressons pas réellement », a-t-il soutenu. « C’est la préoccupation qui ressort de la réunion du Trend in Technology Council. »

L’un des problèmes liés à la politique de garde-corps en matière d’IA provient des différents niveaux de développement dans différents pays. L’Europe, par exemple, a une application d’IA « près de la ligne d’arrivée » sur laquelle les chercheurs travaillent depuis trois ans, selon Rotenberg, tandis que la Chine est « beaucoup plus avancée » dans le développement de ses programmes d’IA qui pourraient conduire à d’autres cadres en concurrence avec le code de conduite volontaire dirigé par les États-Unis.

« La plupart des décideurs américains voient la concurrence avec la Chine en termes d’innovation et de domination du marché. Cette concurrence est réelle, cela ne fait aucun doute », a déclaré Rotenberg. « Ce que la Chine fait également, c’est mettre en place des cadres réglementaires qu’elle a tendance à étendre à l’initiative « la Ceinture et la Route » et à d’autres pays où elle cherche à établir des échanges.

« Ce n’est pas un code de conduite, soit dit en passant », a-t-il noté. « C’est une réglementation pour l’air génératif. C’est une réglementation pour les algorithmes de recommandation. C’est une réglementation pour la protection des données. Et il est compréhensible du point de vue d’un gouvernement qu’il veuille une réglementation alignée sur ses objectifs nationaux et sa stratégie industrielle.

« Vous pouvez avoir des principes contradictoires, ce qui est en fait l’une des choses que nous essayons d’éviter », a-t-il conclu. « Nous voulons des principes cohérents. Donc, si l’OCDE a réussi à rallier 50 pays à un bon cadre, nous pensons que cela devrait être mis en œuvre. »

Le département d’État n’a pas répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital au moment de la publication.

